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Legado II: Memorias de sombra, un viaje a lo desconocido y lo prohibido

Elara y Callum enfrentan fuerzas ocultas en un mundo donde la guerra y los secretos son moneda corriente.

09/09/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

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Legado II: Memorias de sombra, un viaje a lo desconocido y lo prohibido

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Elara ha logrado sobrevivir en un entorno hostil donde otros han fracasado, pero su victoria ha desencadenado fuerzas que deberían haber permanecido en la penumbra. Los Guardianes la consideran una amenaza, mientras que las cortes se preparan para un conflicto inminente. Desde las profundidades de Lyssandria, algo antiguo y devastador comienza a emerger, un eco que susurra su nombre. En su búsqueda por desentrañar su verdadera identidad, Elara se adentrará en los secretos más oscuros de las cortes, donde cada respuesta tiene un costo y cada recuerdo es una herida.

Por otro lado, Callum ha nacido en la oscuridad y ha dedicado su vida a sobrevivir en ella. Su reputación como un monstruo, creado para obedecer, manipular y destruir, lo precede. Su futuro está atado a un pacto que determina todo lo que le importa, convirtiéndolo nuevamente en el villano de su propia historia. Sin embargo, ¿qué es más importante que proteger a Elara? A medida que verdades ocultas emergen y decisiones difíciles deben tomarse, ambos se verán arrastrados hacia un destino que no eligieron, pero del que no pueden escapar.

Este segundo volumen de la serie Legado se sitúa en el género de la romántica erótica, y está dirigido a un público juvenil a partir de los 16 años. La obra, publicada por CROSSBOOKS en 2026, invita a los lectores a explorar un mundo donde la lucha por la supervivencia se entrelaza con la búsqueda de la identidad y el amor. La narrativa de Legado II: Memorias de sombra se presenta como un reflejo de las luchas internas y externas que enfrentan sus personajes, resonando con la juventud actual que busca su lugar en un mundo complejo.

La relevancia de esta obra radica en su capacidad para abordar temas universales como la identidad, la lucha contra las adversidades y la búsqueda de la verdad en un entorno lleno de secretos. La historia de Elara y Callum no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre las decisiones que tomamos y sus consecuencias. En un momento donde la literatura juvenil se enriquece con voces diversas y narrativas complejas, Legado II se posiciona como una lectura imprescindible para quienes buscan una historia que desafíe y emocione.

GéneroRomántica, erótica
EditorialCROSSBOOKS
Año de edición2026
ISBN9788408321620
ISBN digital9788408321637
IdiomaEspañol

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