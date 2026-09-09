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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 9 de septiembre

Este miércoles 9 de septiembre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 11° y 24°. Se espera un cielo mayormente despejado y condiciones de viento moderado.

09/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 9 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 23°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 36%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1014 hPa.

El clima hoy miércoles 9 de septiembre

Para este miércoles 9 de septiembre, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 24°. Las condiciones del viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de un día agradable sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Córdoba es el siguiente: el jueves 10 de septiembre se espera una mínima de 11° y una máxima de 23° con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 11 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 18°, con probabilidad de lluvias moderadas. El sábado 12 de septiembre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 17°, con cielo cubierto. El domingo 13 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 22°, con cielo nublado. Finalmente, el lunes 14 de septiembre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 22°, con cielo mayormente nublado.

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