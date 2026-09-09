La Justicia reconoció el daño causado por AstraZeneca en una docente: "No lleva una vida normal"

La Justicia reconoció el vínculo entre la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca y graves secuelas de salud que sufrió una docente de Rosario. La abogada Estefanía Vega explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que el caso fue presentado ante una comisión médica de la Nación y que el fallo permitirá a la mujer acceder a un fondo compensatorio previsto para personas que quedaron con consecuencias incapacitantes.

Según relató la letrada, la mujer comenzó a presentar distintos síntomas luego de recibir la tercera dosis, entre ellos vómitos persistentes y dificultades para movilizarse. “Se comprobó el nexo causal entre la vacuna, la colocación de la última dosis que se dio ella, que fue su tercera dosis y justo le tocó AstraZeneca”, sostuvo Vega. La situación derivó en una internación de urgencia y la docente permaneció más de 20 días en coma farmacológico.

La abogada señaló que entre las consecuencias se produjo una trombosis que derivó en un hundimiento de cráneo, además de alteraciones en la presión arterial, problemas de movilidad y dificultades en el habla. “A ella la vacuna le produjo un montón de consecuencias y sobre todo la trombosis que le trajo hizo que pasara este hundimiento”, explicó. Actualmente, la mujer tiene 39 años y, según Vega, no puede llevar una vida normal.

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“Esto afectó su trabajo. Tengo que empezar a tramitar su jubilación por incapacidad”, indicó la abogada. También detalló que los síntomas no se presentan siempre de la misma manera: “Hay días en que puede hacer algunas cosas y otros no”, debido a las consecuencias que quedaron en su sistema neurológico.

Vega aclaró que el reclamo no fue directamente contra AstraZeneca, sino contra un dictamen de una comisión médica creada por el Estado nacional para evaluar consecuencias adversas vinculadas con las vacunas contra el Covid-19. “Se determinó que existe el nexo causal entre la tercera dosis de su vacunación y todas las consecuencias que sufrió en su salud”, afirmó.

La profesional explicó que las dos primeras dosis que había recibido la docente fueron de otras vacunas y que los síntomas aparecieron después de la tercera aplicación. “La tercera dosis fue donde sufrió todos estos síntomas y se establece que fue esta y no las otras por el tiempo que fue la inoculación y los síntomas que tuvo”, señaló.

El reconocimiento judicial no implica, según la abogada, un cuestionamiento general a las vacunas ni busca instalar una postura antivacunas. “Claramente no soy antivacunas, en el estudio jurídico no somos antivacunas, no queremos alarmar tampoco a la sociedad”, remarcó Vega, quien sostuvo que se trata de un caso particular y que esperan que este tipo de situaciones sean “casos muy aislados”.

La causa permitirá ahora que la docente pueda avanzar con el trámite para acceder al fondo compensatorio destinado a personas que sufrieron secuelas incapacitantes. “Por suerte no tuvo otras consecuencias que llegaron a su fallecimiento”, concluyó la abogada, al remarcar la gravedad del cuadro y el impacto que todavía tiene en la vida cotidiana de la mujer.

Entrevista de Alberto Lotuf.