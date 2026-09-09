El 85% de los adultos, entre 61 y 70 años, quiere seguir trabajando
09/09/2026 | 11:57Redacción Cadena 3
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La mayoría de los adultos mayores quiere seguir trabajando, emprendiendo o creando nuevos proyectos. Entre los 61 y 70 años, el 85% desea seguir haciendo algo. No es que necesiten, sino que quieren. A partir de los 71 años, el 69% quiere seguir emprendiendo, haciendo, creando, trabajando.
Esto lleva a la pregunta: ¿deberíamos jubilar a los 75 años? Si estas cifras son buenas, son encuestas serias. Entonces, ¿qué estamos esperando para reformar las leyes previsionales que lo vienen recomendando todos los especialistas?
El 84% de los adultos mayores aprendió algo nuevo en los últimos 3 años. Esto refleja que se sienten activos, vigentes y que aferrarse a la vida les da energía. Hay historias inspiradoras, como la de una señora que cumplió 101 años y que se jubiló 3 veces, pero sigue queriendo trabajar.
El 83% volvería a trabajar si pudiera elegir cómo y cuándo hacerlo. Esto es fundamental. Es una elección, no una obligación. Siete de cada diez quiere desarrollar nuevos proyectos, lo que demuestra la vitalidad que tienen.
Lectura rápida
¿Qué desean la mayoría de los adultos mayores? La mayoría quiere seguir trabajando, emprendiendo o creando nuevos proyectos.
¿Cuándo se plantea la jubilación a los 75 años? Se plantea en función de las cifras que indican el deseo de seguir activos.
¿Qué porcentaje de adultos mayores ha aprendido algo nuevo recientemente? El 84% de los adultos mayores aprendió algo nuevo en los últimos 3 años.
¿Qué porcentaje volvería a trabajar si pudiera elegir? El 83% volvería a trabajar si pudiera elegir cómo y cuándo hacerlo.
¿Cuántos adultos mayores quieren desarrollar nuevos proyectos? Siete de cada diez quiere desarrollar nuevos proyectos.