FOTO: El 85% de los adultos, entre 61 y 70 años, quiere seguir trabajando.

Por Federico Albarenque

La mayoría de los adultos mayores quiere seguir trabajando, emprendiendo o creando nuevos proyectos. Entre los 61 y 70 años, el 85% desea seguir haciendo algo. No es que necesiten, sino que quieren. A partir de los 71 años, el 69% quiere seguir emprendiendo, haciendo, creando, trabajando.

Esto lleva a la pregunta: ¿deberíamos jubilar a los 75 años? Si estas cifras son buenas, son encuestas serias. Entonces, ¿qué estamos esperando para reformar las leyes previsionales que lo vienen recomendando todos los especialistas?

El 84% de los adultos mayores aprendió algo nuevo en los últimos 3 años. Esto refleja que se sienten activos, vigentes y que aferrarse a la vida les da energía. Hay historias inspiradoras, como la de una señora que cumplió 101 años y que se jubiló 3 veces, pero sigue queriendo trabajar.

El 83% volvería a trabajar si pudiera elegir cómo y cuándo hacerlo. Esto es fundamental. Es una elección, no una obligación. Siete de cada diez quiere desarrollar nuevos proyectos, lo que demuestra la vitalidad que tienen.