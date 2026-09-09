Dieron a conocer el nuevo parte médico de Mirtha Legrand y seguirá internada

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y continuará internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece desde el lunes por un cuadro respiratorio bronquial.

La institución difundió este miércoles un nuevo parte médico en el que informó que la conductora, de 99 años, no presenta complicaciones y continúa alojada en una habitación común.

El nuevo parte médico

“La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”, señala el comunicado firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

La institución también agradeció las muestras de afecto y el respeto recibidos durante los últimos días.

Según anticipó el sanatorio, si no se producen cambios en su estado, el próximo parte médico será difundido el viernes. La institución aclaró que continuará siendo el único canal oficial para comunicar novedades sobre la salud de la conductora.

Mirtha continúa acompañada por su familia

Legrand permanece bajo seguimiento médico mientras completa los estudios y el tratamiento indicado para su cuadro respiratorio.

Desde su entorno señalaron que se encuentra de buen ánimo y que mantiene contacto telefónico con familiares y personas de su círculo cercano.

La internación comenzó el lunes 7 de septiembre, cuando ingresó al Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial. En ese momento también se había informado que permanecería en una habitación común.

Días antes había suspendido una grabación

La internación se produjo después de que Mirtha suspendiera la grabación de La noche de Mirtha el viernes anterior debido a un fuerte cuadro gripal.

Por recomendación médica, la conductora permaneció en reposo y su nieta, Juana Viale, estuvo al frente del programa del sábado.

Marcela Tinayre también había llevado tranquilidad sobre la salud de su madre y había explicado que la internación buscaba garantizar que permaneciera controlada y en reposo.

Otro antecedente durante este año

Mirtha Legrand también había estado alejada de su programa durante varias semanas en abril debido a un cuadro viral.

En aquella oportunidad, la propia conductora había informado que sus médicos le habían recomendado reposo y cuidados antes de retomar su actividad habitual.

Por ahora, la conductora continuará internada y el próximo informe oficial sobre su evolución está previsto para el viernes, siempre que no haya cambios en su estado.