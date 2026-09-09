Último adiós a Chiche Gelblung: detalles del velorio y su traslado final

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El periodismo argentino se encuentra de luto tras la partida de uno de sus grandes referentes, Samuel "Chiche" Gelblung, quien falleció a los 82 años en la mañana de este miércoles debido a complicaciones respiratorias, según lo confirmado por su familia a diversos medios de comunicación.

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el periodista fue internado el lunes por la noche en el Sanatorio Mater Dei debido a problemas respiratorios, siendo posteriormente trasladado al Sanatorio Los Arcos el martes por la mañana, donde finalmente perdió la vida a causa de las complicaciones.

La familia de Gelblung ha comunicado recientemente los detalles sobre el último adiós al reconocido conductor, así como el lugar donde descansará. El velorio se llevará a cabo en las salas de la AMIA, ubicadas en el barrio porteño de Villa Crespo, a partir de las 10:30 horas. Posteriormente, el cuerpo será trasladado al Cementerio de La Tablada, con salida programada para las 15:00 horas.

"Despedimos a Samuel Gelblung Z'L a las 10:30 en Loyola 1139. Partiremos a las 15:00 al Cementerio de la Tablada, entrada parte nueva, calle Donovan", informó su círculo cercano a través de un comunicado difundido a varios medios.

Así, el legado de Chiche Gelblung será recordado por su invaluable contribución al periodismo argentino, donde se destacó como un referente y figura emblemática.