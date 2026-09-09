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Último adiós a Chiche Gelblung: detalles del velorio y su traslado final

Los restos del periodista serán velados en el barrio porteño de Villa Crespo y luego serán trasladados a un cementerio de la provincia de Buenos Aires.

09/09/2026 | 10:53Redacción Cadena 3

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El periodista Chiche Gelblung.

FOTO: El periodista Chiche Gelblung.

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Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El periodismo argentino se encuentra de luto tras la partida de uno de sus grandes referentes, Samuel "Chiche" Gelblung, quien falleció a los 82 años en la mañana de este miércoles debido a complicaciones respiratorias, según lo confirmado por su familia a diversos medios de comunicación.

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el periodista fue internado el lunes por la noche en el Sanatorio Mater Dei debido a problemas respiratorios, siendo posteriormente trasladado al Sanatorio Los Arcos el martes por la mañana, donde finalmente perdió la vida a causa de las complicaciones.

La familia de Gelblung ha comunicado recientemente los detalles sobre el último adiós al reconocido conductor, así como el lugar donde descansará. El velorio se llevará a cabo en las salas de la AMIA, ubicadas en el barrio porteño de Villa Crespo, a partir de las 10:30 horas. Posteriormente, el cuerpo será trasladado al Cementerio de La Tablada, con salida programada para las 15:00 horas.

"Despedimos a Samuel Gelblung Z'L a las 10:30 en Loyola 1139. Partiremos a las 15:00 al Cementerio de la Tablada, entrada parte nueva, calle Donovan", informó su círculo cercano a través de un comunicado difundido a varios medios.

Así, el legado de Chiche Gelblung será recordado por su invaluable contribución al periodismo argentino, donde se destacó como un referente y figura emblemática.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién fue Chiche Gelblung?
Un destacado periodista argentino, reconocido por su trayectoria en medios de comunicación.

¿Cuándo falleció?
Falleció el miércoles 9 de septiembre a los 82 años tras complicaciones respiratorias.

¿Dónde será velado?
El velorio se realizará en la AMIA, en el barrio de Villa Crespo, desde las 10:30.

¿A qué hora será el traslado?
El cuerpo será trasladado al Cementerio de La Tablada a las 15:00.

¿Qué informó su familia?
Confirmaron los detalles del velorio y el traslado en un comunicado a los medios.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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