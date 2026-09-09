Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 9 de septiembre

Este miércoles 9 de septiembre de 2026, el dólar oficial se cotiza a un valor de $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. Esta cotización es la que se aplica a todas las operaciones realizadas a través de los bancos y casas de cambio autorizadas. Es importante mencionar que el dólar oficial es el tipo de cambio que se establece por el Banco Central de Argentina y suele ser el más utilizado por quienes realizan transacciones legales, aunque no necesariamente el más representativo del mercado negro.

Por otro lado, el dólar blue, que se compra y se vende en el circuito no oficial, es notablemente más caro en este día. Actualmente, se encuentra a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. Esta diferencia marcadamente alta se debe a las restricciones cambiarias y la alta demanda de dólares en el mercado informal, factores que han llevado a que el dólar blue se convierta en un índice más utilizado para medir la confianza en la economía nacional.

Además, en el ámbito de las operaciones en la bolsa, el dólar MEP y el dólar CCL (Contado con Liquidación) se encuentran a $1.522,8 para la compra y $1.530,4 para la venta en el caso del primero, y a $1.589,7 para la compra y $1.592,9 para la venta en el segundo. Estas cotizaciones reflejan el costo de los dólares obtenidos a través de transacciones en títulos públicos, mostrando que el acceso a la moneda estadounidense sigue limitado.

El dólar cripto, por su parte, tiene una cotización de $1.579,59 en la compra y $1.583,32 en la venta, reflejando el crecimiento de las criptomonedas en el país como una alternativa para aquellos que buscan proteger su capital de la alta inflación.

Finalmente, cabe destacar que el dólar tarjeta, que se aplica a las compras realizadas en el exterior con tarjetas de débito o crédito, se encuentra en niveles más altos, a $1.924 para la compra y $1.989 para la venta. Este fuerte incremento se debe a la carga de impuestos y recargos aplicados por el gobierno argentino sobre estas transacciones.