FOTO: Demoras en el Tren Mitre: un servicio cancelado genera malestar entre los pasajeros

Buenos Aires, 09 de septiembre (NA) -- Los usuarios del Tren Mitre enfrentaron inconvenientes este miércoles debido a la cancelación de un servicio en uno de sus ramales, generando descontento entre los pasajeros.

El problema se concentra en el trayecto Villa Ballester-Zárate, que conecta ambas localidades a través de la línea Mitre.

Según la información divulgada en la mañana, fue cancelado el tren de las 6.28 que debía partir desde Zárate hacia Villa Ballester.

La suspensión del servicio se debió a problemas operativos, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles adicionales sobre la situación que provocó la cancelación del recorrido.

Agencia NA