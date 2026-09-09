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Demoras en el Tren Mitre: un servicio cancelado genera malestar entre los pasajeros

La cancelación afecta al ramal Villa Ballester-Zárate y se debe a problemas operativos.

09/09/2026 | 07:11Redacción Cadena 3

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Demoras en el Tren Mitre: un servicio cancelado genera malestar entre los pasajeros

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Buenos Aires, 09 de septiembre (NA) -- Los usuarios del Tren Mitre enfrentaron inconvenientes este miércoles debido a la cancelación de un servicio en uno de sus ramales, generando descontento entre los pasajeros.

El problema se concentra en el trayecto Villa Ballester-Zárate, que conecta ambas localidades a través de la línea Mitre.

Según la información divulgada en la mañana, fue cancelado el tren de las 6.28 que debía partir desde Zárate hacia Villa Ballester.

La suspensión del servicio se debió a problemas operativos, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles adicionales sobre la situación que provocó la cancelación del recorrido.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el Tren Mitre?
Se canceló un servicio en el ramal Villa Ballester-Zárate, causando inconvenientes a los pasajeros.

¿Cuál fue el tren afectado?
El tren de las 6.28 que debía partir desde Zárate hacia Villa Ballester fue cancelado.

¿Por qué se canceló el servicio?
La cancelación se debió a problemas operativos, aunque no se brindaron detalles específicos.

¿Cuándo sucedió esto?
La cancelación tuvo lugar en la mañana del 9 de septiembre.

¿Qué impacto tuvo en los pasajeros?
Los usuarios expresaron su malestar debido a la interrupción del servicio en un horario clave.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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