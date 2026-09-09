Detuvieron a Matías Capozucca por violencia de género: "Es una situación reiterada en el tiempo"

Matías Capozucca volverá este miércoles a quedar en el centro de una causa judicial, esta vez acusado de violencia de género a partir de la denuncia presentada por quien fue su pareja durante seis años y con quien tiene un hijo de un año y medio. La audiencia de imputación está prevista para las 17, ante la jueza Melania Carrara. Capozucca permanece alojado en la cárcel de Coronda y llegará acompañado por sus abogados defensores.

La denuncia comenzó el jueves pasado, cuando la mujer se presentó en una comisaría y relató distintos episodios de violencia. Según explicó el abogado querellante Ignacio Carbone, la situación continuó porque ambos todavía residían en el mismo domicilio. Dos días después, el sábado, la mujer volvió a denunciar y fue entonces cuando intervino personal policial, que retiró a Capozucca de la vivienda y lo dejó demorado.

De acuerdo con el relato de la denunciante, se trataría de una situación que se habría extendido durante un período prolongado y que habría ido aumentando en gravedad. “Esto es una situación que se viene reiterando en el tiempo en cuanto a la violencia doméstica”, explicó Carbone. Según el letrado, inicialmente se habrían registrado episodios de violencia verbal que luego habrían avanzado hacia situaciones de mayor gravedad y también físicas.

La mujer tiene un hijo en común con Capozucca, de aproximadamente un año y medio. Para Carbone, uno de los elementos relevantes en este caso es que la víctima pudo contar con una red de contención que la ayudó a tomar la decisión de denunciar. “Por suerte, en este caso, la persona decide hacer la denuncia porque tiene una red de apoyo, familias, profesionales que la han asesorado y un psicólogo que también la atendió y le recomienda la denuncia”, sostuvo.

El abogado, que también representa a una víctima en otra causa de violencia de género, fue consultado sobre la posibilidad de encontrar similitudes entre diferentes situaciones de violencia contra mujeres. “No se puede hacer una cuestión aritmética”, aclaró, aunque señaló que puede existir “un patrón común” vinculado con determinadas concepciones machistas. En ese sentido, habló de hombres que desarrollan “una situación de cosificación hacia la mujer” y del “malentendimiento de que la mujer le pertenece”.

Carbone describió una posible escalada de los episodios: “Actos de denigración hacia la mujer, actos posesivos con la mujer y, por supuesto, actos de violencia que empiezan siendo verbales y van escalando, después pasan a lo físico”. En su opinión, la intervención temprana y la existencia de una red de apoyo resultaron fundamentales para evitar que la situación denunciada pudiera derivar en consecuencias todavía más graves.

El nombre de Capozucca también está asociado en Rosario con un siniestro vial ocurrido en 2005 en Parque Norte, en el que murieron los adolescentes Nayib Abraham y Úrsula Notz, de 16 y 19 años, mientras que Carla Alfaro Capozucca sufrió gravísimas secuelas. En aquel momento, Capozucca había sustraído el automóvil de su padre y protagonizó el choque. Según recordó Carbone, la investigación de entonces estuvo vinculada a una figura de homicidio culposo y no permaneció detenido durante un período prolongado.

Actualmente, Capozucca no tenía causas pendientes vinculadas con aquel episodio y, según explicó el abogado, también había vencido su inhabilitación para conducir. Consultado sobre si actualmente manejaba vehículos, Carbone indicó que la mujer respondió afirmativamente ante preguntas realizadas por la Fiscalía. El letrado aclaró que ese aspecto deberá ser probado y que, aunque no constituye el eje de la causa de violencia de género, podría tener relevancia dentro del relato de los episodios denunciados.

En particular, Carbone sostuvo que la mujer habría relatado situaciones en las que Capozucca utilizaba el hecho de conducir como una forma de intimidación. “Hay episodios donde este sujeto, incluso amenazando con conducir, también intimidaba a la víctima”, afirmó. Según explicó, se trataba de situaciones en las que él decía que manejaba y que trasladaba a la mujer, un elemento que ahora deberá ser incorporado y evaluado como parte de la investigación.

Respecto de la posibilidad de que este tipo de conductas puedan modificarse, el abogado sostuvo que mantiene una mirada esperanzada, aunque consideró necesario un abordaje integral. “Uno tiene esperanza que sí”, respondió, y planteó que debería existir un trabajo interdisciplinario que incluya “no solamente lo psicológico sino social, familiar y el contexto”. Para Carbone, el Estado debe intervenir estableciendo límites cuando la violencia ya afecta la integridad física o psíquica de una persona.

Uno de los puntos centrales de la audiencia será precisamente la discusión de las medidas cautelares. Carbone adelantó que la querella solicitará la prisión preventiva, independientemente de cuál sea el planteo que realice la Fiscalía. “Esta joven refiere un miedo muy importante, muy grave para ella, para con su familia, para con su hijo”, afirmó el abogado, quien describió a la mujer como profundamente afectada por los episodios denunciados.

Capozucca se encuentra actualmente detenido en Coronda y, según Carbone, la querella considera que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la seguridad de la denunciante y permitir el avance de la investigación. “Está totalmente asustada”, sostuvo, y agregó que también existiría preocupación por situaciones de hostigamiento vinculadas con el entorno del acusado. La decisión sobre la medida cautelar quedará en manos de la jueza Melania Carrara, luego de la audiencia prevista para esta tarde.

Entrevista de Hernán Funes.