Yemen: 23 muertos y 7 desaparecidos tras ataque aéreo a prisión de los hutíes

FOTO: Suben a 23 los muertos por ataque aéreo a prisión en Yemen, con 7 desaparecidos, según hutíes

EL CAIRO, Egipto — Rescatistas trabajan entre los escombros de un penal controlado por los hutíes, tras un ataque aéreo que ocurrió esta semana en el norte de Yemen. La coalición liderada por Arabia Saudí ha intensificado sus ataques en áreas rebeldes, recuperando cuatro cadáveres, lo que eleva el total a 23 fallecidos, según reportes de los rebeldes.

El incidente tuvo lugar el lunes, cuando la prisión colapsó tras ser bombardeada durante un ataque a la estratégica ciudad de Hazm, en la provincia de Jawf. En respuesta, los hutíes lanzaron una serie de ataques con misiles y drones hacia el sur de Arabia Saudí, resultando en 73 heridos.

Este aumento de la violencia marca una escalada significativa en el conflicto entre un aliado clave de Estados Unidos y el grupo respaldado por Irán, complicando aún más una región que ha estado en guerra casi tres años. Este conflicto ha impactado severamente la economía mundial.

Hassan Saboula, director de la agencia de defensa civil en Jawf, indicó que entre los fallecidos había un menor y que los equipos de rescate están en búsqueda de siete desaparecidos. Hasta el momento, no se han identificado los cuerpos recuperados, según el canal de noticias al-Masirah.

El ataque dejó al menos siete heridos, incluyendo a una mujer que visitaba a su esposo, según declaraciones de Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud controlado por los hutíes.

La coalición, por su parte, llevó a cabo ataques aéreos contra posiciones militares hutíes en Marib y Jawf el miércoles por la mañana.

Desde 2014, Yemen ha estado sumido en una guerra civil, que comenzó cuando los hutíes avanzaron desde su bastión en el norte y tomaron la capital, Saná, forzando al gobierno reconocido internacionalmente a huir hacia el sur y luego exiliarse en Arabia Saudí. La coalición, liderada por Riad, intervino en 2015 para intentar restaurar el gobierno. Se estima que el conflicto ha dejado al menos 150,000 muertos, según la ONU, y ha llevado al país al borde de la hambruna en varias ocasiones.

Las tensiones se intensificaron cuando los hutíes intentaron volar un avión desde Teherán hacia Saná en julio, desafiando el bloqueo aéreo y naval impuesto por la coalición. El ataque a la pista del aeropuerto yemení impidió el aterrizaje.

Desde entonces, los hutíes han atacado tanto a Arabia Saudí como a sus instalaciones petroleras y servicios públicos en el mar Rojo. Este martes, lograron alcanzar varias instalaciones saudíes, lo que llevó al Ministerio de Energía saudí a reportar que algunas operaciones se habían suspendido temporalmente.

El reciente estallido de violencia ha dejado al menos 194 muertos y más de 880 heridos entre el 23 de agosto y el 5 de septiembre, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Más de 21,000 personas han sido desplazadas por los combates, que han roto una tregua de cuatro años que había disminuido considerablemente la violencia en la guerra civil.