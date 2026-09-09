El rey Harald V de Noruega es despedido en Oslo con un emotivo cortejo fúnebre

FOTO: El féretro del rey Harald V de Noruega recorre Oslo antes de su funeral

OSLO, Noruega — Este miércoles, Noruega se despidió de su querido rey Harald V mientras su féretro partía hacia un funeral al que asisten miembros de la realeza y líderes de toda Europa, con miles de personas alineadas en las calles para rendir homenaje.

Una salva de 21 cañonazos resonó sobre la capital al inicio del cortejo fúnebre, que se desplazó desde el palacio real hasta la catedral de Oslo. El nuevo rey, Haakon VIII, hijo de Harald, junto a otros miembros de la realeza, caminó detrás del féretro cubierto con el estandarte real noruego de color rojo.

La reina Sonja, viuda de Harald, y la esposa de Haakon, la reina Mette-Marit, siguieron en un automóvil. La procesión también incluyó a funcionarios noruegos y dignatarios extranjeros, como el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, que se unieron para honrar al monarca fallecido.

El rey Harald, quien falleció el 28 de agosto a los 89 años, era el monarca de mayor edad en Europa y había reinado durante 35 años. Durante su mandato, modernizó la casa real, pero optó por no abdicar, a diferencia de otros monarcas en su situación. Su hijo asumió el trono de inmediato y prestó juramento de lealtad a la Constitución de Noruega la semana pasada en el Parlamento.

Grandes multitudes se congregaron en la capital para el funeral. Miles de personas se situaron detrás de vallas en calles adornadas con banderas nacionales, mientras que el tráfico de vehículos y patinetes eléctricos fue restringido en el centro de la ciudad. La policía advirtió a los asistentes que no llevaran bicicletas, paraguas ni objetos punzantes.

Antes del funeral, los noruegos esperaron pacientemente para pasar junto al féretro de Harald en la capilla del palacio real, donde la espera llegó a ser de siete horas en un momento del fin de semana. Más de 46.000 personas visitaron el lugar durante la semana en que el cuerpo estuvo en capilla ardiente.

Entre los invitados esperados se encontraban los monarcas de Suecia, Dinamarca, España, Países Bajos, Bélgica y Jordania, así como el príncipe heredero británico Guillermo y el príncipe heredero japonés Akishino. Varios presidentes europeos también asistirán al acto.

Se guardará un minuto de silencio en toda Noruega al inicio de la ceremonia fúnebre, donde el presidente del Parlamento noruego y el primer ministro pronunciarán elogios fúnebres. Además, habrá una ceremonia de encendido de velas con representantes de distintas confesiones.

A pesar de que el gobierno ha indicado que no es un día festivo oficial, las escuelas y lugares de trabajo pueden optar por permitir que estudiantes y empleados sigan los actos del miércoles. Se recomendó suspender eventos ruidosos durante la ceremonia.

Después del funeral, el féretro de Harald será llevado en procesión a la capilla del palacio en el castillo de Akershus, donde están enterrados los antepasados del difunto rey. Tras una ceremonia privada para la realeza noruega y algunos invitados extranjeros, su cuerpo será trasladado a la cripta.

La monarquía noruega tiene sus orígenes en el rey Harald Cabellera Hermosa en el siglo IX. Tras recuperar su independencia de Suecia en 1905, tres cuartas partes de los votantes aprobaron la restauración de la monarquía en un plebiscito nacional.

Hoy, aunque el papel del trono es en gran medida simbólico y el poder recae en el gobierno y el Parlamento, la familia real noruega sigue desempeñando un papel importante en la promoción de la nación escandinava en todo el mundo.