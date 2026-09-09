El impacto emocional de las crisis en Cuba: la lucha diaria de sus habitantes

FOTO: El costo psicológico de las múltiples crisis en Cuba lleva a muchos al límite

LA HABANA — En Cuba, las noches son sofocantes y la escasez de agua y electricidad se ha vuelto habitual. La falta de combustible, las viviendas deterioradas, el limitado transporte público y una débil señal de telefonía celular son solo algunas de las dificultades que enfrentan los cubanos. Esta situación ha llevado a muchos al límite, en una isla con casi 10 millones de habitantes, donde no se vislumbra alivio a la vista debido al embargo energético de Estados Unidos y a problemas económicos que se agravan.

"Antes había esperanza", expresó la doctora Yomeidis Felicó Riverón, quien trabaja como médico de atención primaria y ha asumido el rol de apoyo emocional para sus pacientes. "Ahora mismo, las personas lo que han perdido es exactamente eso".

La doctora comentó que muchos de sus pacientes llegan a ella para desahogar sus penas, y a menudo se convierten en psicólogos improvisados. "Vienen a llorar sus penas porque con quién se van a desahogar", añadió.

Los padres protegen a los niños de la realidad de Cuba

En un taller reciente, seis niñas y un niño aprendían a hacer bolsas de regalo y perfume, una actividad que les brindaba un breve respiro de la dura realidad. Sus padres, mientras tanto, intentaban combatir el calor asfixiante con abanicos improvisados.

"Mi hijo no sabe si hay comida o si no hay comida", confesó Felicó Riverón, quien intenta distraerlo y no hablarle de sus problemas económicos. "Vamos a jugar, vamos al parque. Otro día lo vemos".

La madre Dianne Tamayo también participó en el taller, que funcionó como un oasis para ella y su hija. Allí, por un momento, pudo olvidar lo que les esperaba al regresar a casa.

"Mi esposo es mi muro de contención", afirmó la doctora, quien a veces se siente abrumada. "Cuando me estoy volviendo loca, mi esposo me dice 'Siéntate, respira… pongamos música'".

La presión emocional es palpable. "Yo trato de hacer lo mejor que puedo con las herramientas que tengo, pero no, llega un momento que me supera", reconoció.

El 28 de agosto, la embajada de Estados Unidos emitió alertas sobre la inestabilidad de la infraestructura de suministro de agua en Cuba, indicando que muchos barrios pasan largos períodos sin acceso a agua potable. Las sanciones estadounidenses, que han causado un daño económico significativo, han intensificado la crisis.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, destacó que entre marzo de 2025 y febrero de 2026, la política de estrangulamiento económico de Estados Unidos alcanzó más de 8.000 millones de dólares.

Los apagones han aumentado, con interrupciones que superan las 24 horas diarias. Esto ha llevado a pequeñas protestas en la isla, a pesar del temor de represalias.

El habanero de 81 años, Oscar Joaquín López, expresó su forma de afrontar la situación: "¿Por qué?", se preguntó. "Porque te vuelves loco, y a mí loco no me va a volver nadie".

Mientras tanto, otros cubanos luchan por sobrevivir. José Laó Faviel, un albañil de 62 años, hurgaba entre la basura en busca de comida para sus animales. "¿Qué uno va a hacer?", reflexionó. "Estamos en momentos difíciles".

El sudor corría por la frente de Armando Lafita, de 60 años, quien empujaba un carrito lleno de flores en La Habana Vieja. "Aquí todo el mundo lucha por sobrevivir", comentó. "Cada día se está haciendo más difícil".

Sin embargo, los cubanos encuentran consuelo en la familia. José Manuel Borroto Díaz, de 70 años, y su madre de 93, Teresita del Rosario González Ricardo, se apoyan mutuamente. "La situación que tenemos es de película, pero vamos a seguir adelante", afirmó Borroto.

La resiliencia de los cubanos se pone de manifiesto en sus esfuerzos por mantenerse unidos y encontrar momentos de alegría, a pesar de las adversidades. "No nos vamos a vencer", concluyó Lázaro Alfonso Oviedo, de 90 años, quien se unió a otros mayores en un encuentro semanal para levantar el ánimo. "La sacamos precisamente del espíritu que nos ha creado la propia revolución de más de 60 años".