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Convocan a marchar en Córdoba por la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad

Será a las 12 en Plaza San Martín. Colectivos de discapacidad convocan a concentraciones en distintas provincias. 

09/09/2026 | 07:56Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El Congreso de la Nación se prepara para una sesión especial convocada por la oposición, en la que se abordarán temas de morosidad y discapacidad de emergencia.

En este contexto, se prevén marchas en diferentes puntos del país, especialmente organizadas por colectivos de discapacidad. En Córdoba, se realizará una concentración a las 12 del mediodía en Plaza San Martín, según confirmó Marta Lastra, abogada del colectivo de discapacidad. 

“Hoy, miércoles 9 de septiembre, la familia de la discapacidad se convoca para pedir al Congreso de la Nación que apoye, primero, dando quórum y luego votando a favor de la prórroga para la ley de emergencia en discapacidad”, expresó Lastra.

La abogada subrayó la urgencia de la situación, ya que la ley actual vence en diciembre y, hasta la fecha, no se ha cumplido ningún artículo. “Somos conscientes de que no hubo mucho tiempo para planificar, por lo tanto, no produce un cese de actividades”, añadió. 

A pesar de esto, se espera que representantes de instituciones y familias se hagan presentes para apoyar la causa, aunque la concentración más significativa se llevará a cabo en Capital Federal, donde se espera una mayor movilización.

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

1. ¿Qué se va a tratar en la sesión especial del Congreso?

Se abordarán temas de morosidad y discapacidad de emergencia.

2. ¿Quién convocó la sesión especial?

La sesión especial fue convocada por la oposición.

3. ¿Cuándo se realizará la concentración en Córdoba?

La concentración en Córdoba se realizará a las 12 del mediodía.

4. ¿Por qué es urgente la situación según Marta Lastra?

Es urgente porque la ley actual vence en diciembre y no se ha cumplido ningún artículo.

5. ¿Dónde se espera la mayor movilización?

Se espera la mayor movilización en Capital Federal.

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