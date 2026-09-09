Gustavo Zorzoli: "La mitad de los chicos termina la primaria sin entender Lengua y Matemática"

El fracaso escolar en la Argentina no es una sorpresa reciente, sino el resultado de años de descuido de la calidad educativa.

Así lo remarcó el especialista y exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, quien advirtió que la priorización de la inclusión por sobre la exigencia terminó vaciando de contenidos a la escuela.

Según explicó el educador en diálogo radiofónico, el problema se gestó tras la sanción de la Ley Nacional de Educación en 2006.

Si bien se logró incorporar a más alumnos al sistema secundario, la intensidad de la enseñanza bajó a niveles críticos.

"Pusimos el foco en la permanencia, pero relajamos a niveles ínfimos las exigencias de aprendizaje", sostuvo.

Las mediciones oficiales del operativo Aprender reflejan un panorama dramático.

A nivel nacional, el 50% de los estudiantes de sexto grado egresa sin los conocimientos fundamentales en Lengua y Matemática.

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La situación empeora hacia el final de la secundaria, donde el 90% de los alumnos no logra alcanzar las herramientas mínimas para afrontar el mundo laboral o los estudios superiores.

Aunque destacó que distritos como Córdoba se ubican por encima de la media nacional, Zorzoli alertó que existen casos extremos en el país de niños de 10 u 11 años que ni siquiera reconocen las letras del alfabeto.

Respecto a las políticas actuales, consideró que la implementación del Plan Nacional de Alfabetización es muy dispar según la provincia y criticó la demora oficial en abordar la enseñanza de la Matemática.