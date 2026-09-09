Gustavo Zorzoli: "La mitad de los chicos termina la primaria sin entender Lengua y Matemática"
El exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires cuestionó el relajamiento de la exigencia escolar. Advirtió que al finalizar la secundaria solo uno de cada diez alumnos alcanza los aprendizajes básicos.
09/09/2026 | 08:45Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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Radioinforme 3
El fracaso escolar en la Argentina no es una sorpresa reciente, sino el resultado de años de descuido de la calidad educativa.
Así lo remarcó el especialista y exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, quien advirtió que la priorización de la inclusión por sobre la exigencia terminó vaciando de contenidos a la escuela.
Según explicó el educador en diálogo radiofónico, el problema se gestó tras la sanción de la Ley Nacional de Educación en 2006.
Si bien se logró incorporar a más alumnos al sistema secundario, la intensidad de la enseñanza bajó a niveles críticos.
"Pusimos el foco en la permanencia, pero relajamos a niveles ínfimos las exigencias de aprendizaje", sostuvo.
Las mediciones oficiales del operativo Aprender reflejan un panorama dramático.
A nivel nacional, el 50% de los estudiantes de sexto grado egresa sin los conocimientos fundamentales en Lengua y Matemática.
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La situación empeora hacia el final de la secundaria, donde el 90% de los alumnos no logra alcanzar las herramientas mínimas para afrontar el mundo laboral o los estudios superiores.
Aunque destacó que distritos como Córdoba se ubican por encima de la media nacional, Zorzoli alertó que existen casos extremos en el país de niños de 10 u 11 años que ni siquiera reconocen las letras del alfabeto.
Respecto a las políticas actuales, consideró que la implementación del Plan Nacional de Alfabetización es muy dispar según la provincia y criticó la demora oficial en abordar la enseñanza de la Matemática.
Lectura rápida
¿Cuál es el problema principal del sistema educativo en Argentina?
El fracaso escolar es el resultado de años de descuido en la calidad educativa.
¿Quién destacó esta situación y qué cargo ocupó?
El especialista y exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, remarcó el problema.
¿Cuándo se gestó el problema educativo según Zorzoli?
El problema se gestó tras la sanción de la Ley Nacional de Educación en 2006.
¿Qué porcentaje de estudiantes de sexto grado egresa sin conocimientos fundamentales?
El 50% de los estudiantes de sexto grado egresa sin los conocimientos fundamentales en Lengua y Matemática.
¿Qué critica Zorzoli sobre las políticas actuales?
Critica la demora oficial en abordar la enseñanza de la Matemática y la implementación dispar del Plan Nacional de Alfabetización.