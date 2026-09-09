Explosión en almacén de armas en Siria deja al menos cuatro muertos y varios heridos

FOTO: Explosión en almacén en el noroeste de Siria mata al menos a 4

SARMADA, Siria (AP) — Al menos cuatro personas han fallecido y otras diez han sufrido heridas en una explosión ocurrida en un almacén de armas en el noroeste de Siria, según reportes de medios estatales.

El incidente se produjo cerca de la localidad de Sarmada, en la provincia de Idlib, aunque las causas de la explosión aún no han sido determinadas. Este tipo de sucesos son relativamente comunes en el país, que ha estado en conflicto durante más de una década.

La agencia de noticias estatal SANA indicó, citando al Ministerio de Defensa, que el almacén contenía armas y municiones provenientes de la revuelta y la guerra civil que azotan a Siria desde 2011 hasta 2024, aunque no ofreció más detalles sobre el incidente.

Equipos de la Defensa Civil y de la Media Luna Roja Siria continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes que podrían haber quedado atrapados bajo los escombros. Un fotógrafo de The Associated Press en el lugar pudo observar cómo se recuperaban cuerpos de entre los restos del almacén.

Imágenes de video que se han difundido ampliamente tras la explosión mostraban una gran columna de humo negro, acompañada de los sonidos de explosiones menores en el área.