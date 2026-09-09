Flávio Bolsonaro supera a Lula en última encuesta a días de las elecciones brasileñas

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- Un reciente sondeo posiciona a Flávio Bolsonaro un punto por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el marco de una posible segunda vuelta en Brasil, según reporta un medio internacional.

La encuesta de BTG Pactual/Nexus, cuyos resultados fueron recogidos por Bloomberg, revela que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro cuenta con un 46% de los votos frente a un 45% de Lula en un eventual balotaje, según la Agencia Noticias Argentinas.

Hace una semana, el estudio mostraba al actual mandatario progresista con una ventaja de un punto sobre Flávio, quien ha ganado terreno en medio de las acusaciones de corrupción que involucran a uno de los hijos de Lula, así como la situación económica debilitada de Brasil, factores que impactan en la candidatura a la reelección del presidente de tendencia izquierdista.

Fábio Luís Lula da Silva, conocido como "Lulinha" e hijo mayor de Lula, está siendo investigado por presunto tráfico de influencias, corrupción y vínculos con una trama de desvíos de fondos y contratos públicos.

Otra encuesta

Una encuesta adicional, realizada por la firma Quaest, indica que ambos candidatos empatan con un 41% de las intenciones de voto para una eventual segunda vuelta. Sin embargo, una semana antes, el sondeo posicionaba a Lula a la cabeza con un punto porcentual de ventaja.

Flávio superó por primera vez a Lula en una encuesta en marzo pasado, cuando obtuvo el 47,6% de los votos frente al 46,6% de Lula en un escenario de segunda vuelta, de acuerdo con el sondeo realizado por AtlasIntel para Bloomberg News.

El lunes, durante un acto junto a sus seguidores en el centro de Sao Paulo, Flávio instó a "proteger a la Corte Suprema de Alexandre de Moraes", un juez del Tribunal Supremo conocido mundialmente por haber condenado a Jair Bolsonaro.

"No podemos permitir que esa naranja podrida contamine a toda la corte", exclamó en el mitin político, en medio de las celebraciones por el Día de la Independencia de Brasil.

Bolsonaro intentó vincular políticamente a De Moraes con Lula, afirmando que quien "vota por Lula está votando por Alexandre de Moraes".

Sin embargo, el juez fue designado para integrar la corte en 2017 por el entonces presidente Michel Temer, no por el actual mandatario, según un análisis de Camilo Suazo para BioBio, de Chile.