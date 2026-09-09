Rodrigo Fresán celebra el centenario de "El sol también sale" con un ensayo revelador

El sol también sale / Fiesta, de Ernest Hemingway, cumple cien años y se erige como un pilar de la literatura estadounidense. En este contexto, el autor argentino Rodrigo Fresán nos ofrece un pequeño manual que invita a descubrir y redescubrir esta obra maestra. Fresán, conocido por su estilo incisivo y su profundo conocimiento de la literatura, nos lleva a través de un viaje que explora los secretos de la escritura de Hemingway, así como los elementos que han hecho de esta novela un clásico atemporal.

El ensayo se adentra en los festejos explosivos que caracterizan a la obra, donde la impotencia de un amor imposible se entrelaza con la vida de los pecadores y los Sanfermines. Fresán destaca la dualidad del existencialismo agonizante y la vitalidad de un matador, así como la figura de una mítica y fatalista mujer fatal. A través de sus páginas, el lector se sumerge en una película de novela que retrata la alegre París y la eufórica Pamplona, donde las botellas se vacían y los toros son toreados.

Los diálogos modernos y las pasiones atemporales que Hemingway plasmó en su obra son analizados con agudeza por Fresán, quien también reflexiona sobre las perturbaciones del autor y los ritos de la vida expatriada que consagraron a esta novela como una de las grandes obras de la literatura americana. Este ensayo no solo es un homenaje a Hemingway, sino también una invitación a comprender el contexto cultural y emocional que rodea a su obra.

La relevancia de este libro radica en su capacidad para conectar al lector con la esencia de una época y un autor que, a pesar de los años, sigue resonando en la literatura contemporánea. La mirada crítica y apasionada de Rodrigo Fresán ofrece una nueva perspectiva sobre una obra que ha influido en generaciones de escritores y lectores. En un momento en que el mundo literario busca nuevas voces y enfoques, este ensayo se presenta como una herramienta valiosa para entender el legado de Hemingway y su impacto en la narrativa moderna.

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