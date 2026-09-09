En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Libros

Rodrigo Fresán celebra el centenario de "El sol también sale" con un ensayo revelador

En el centenario de "El sol también sale", Rodrigo Fresán presenta un ensayo que desentraña los secretos de la obra de Hemingway y su contexto cultural.

09/09/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Rodrigo Fresán celebra el centenario de

FOTO: Rodrigo Fresán celebra el centenario de "El sol también sale" con un ensayo revelador

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El sol también sale / Fiesta, de Ernest Hemingway, cumple cien años y se erige como un pilar de la literatura estadounidense. En este contexto, el autor argentino Rodrigo Fresán nos ofrece un pequeño manual que invita a descubrir y redescubrir esta obra maestra. Fresán, conocido por su estilo incisivo y su profundo conocimiento de la literatura, nos lleva a través de un viaje que explora los secretos de la escritura de Hemingway, así como los elementos que han hecho de esta novela un clásico atemporal.

El ensayo se adentra en los festejos explosivos que caracterizan a la obra, donde la impotencia de un amor imposible se entrelaza con la vida de los pecadores y los Sanfermines. Fresán destaca la dualidad del existencialismo agonizante y la vitalidad de un matador, así como la figura de una mítica y fatalista mujer fatal. A través de sus páginas, el lector se sumerge en una película de novela que retrata la alegre París y la eufórica Pamplona, donde las botellas se vacían y los toros son toreados.

Los diálogos modernos y las pasiones atemporales que Hemingway plasmó en su obra son analizados con agudeza por Fresán, quien también reflexiona sobre las perturbaciones del autor y los ritos de la vida expatriada que consagraron a esta novela como una de las grandes obras de la literatura americana. Este ensayo no solo es un homenaje a Hemingway, sino también una invitación a comprender el contexto cultural y emocional que rodea a su obra.

La relevancia de este libro radica en su capacidad para conectar al lector con la esencia de una época y un autor que, a pesar de los años, sigue resonando en la literatura contemporánea. La mirada crítica y apasionada de Rodrigo Fresán ofrece una nueva perspectiva sobre una obra que ha influido en generaciones de escritores y lectores. En un momento en que el mundo literario busca nuevas voces y enfoques, este ensayo se presenta como una herramienta valiosa para entender el legado de Hemingway y su impacto en la narrativa moderna.

Ficha del libro:

GéneroEnsayo
EditorialDEBATE
Año de edición2026
ISBN9791387904418
ISBN digital9791387904425
IdiomaEspañol

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf