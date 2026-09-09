Café para criaturas nocturnas: un hechizo de Halloween en Maine

Café para criaturas nocturnas es una novela que nos transporta a un universo donde lo sobrenatural se entrelaza con lo cotidiano. La historia comienza con Julieta, quien, tras un intento de invocación que sale mal, se ve atada a Elías, un demonio con un humor peculiar y habilidades empresariales cuestionables. Este giro inesperado la lleva a regentar una cafetería en un pequeño y olvidado pueblo de Maine, donde su vida da un giro radical.

La trama se desarrolla en un entorno donde lo fantástico se convierte en la norma. Julieta se enfrenta a una clientela peculiar: desde vampiros emocionalmente inestables hasta banshees que no pueden contener sus lágrimas, pasando por brujas caóticas y goblins cleptómanos. Cada noche, su cafetería se convierte en un escenario de interacciones hilarantes y desafiantes, donde el café es solo el telón de fondo de un drama sobrenatural.

El género de la novela, que combina elementos de fantástica y ciencia ficción, permite al lector explorar temas de identidad, pertenencia y la lucha por encontrar un lugar en un mundo que no siempre acepta la diferencia. La obra, publicada por AUTOR-EDITOR en 2026, se presenta como una lectura fresca y divertida, ideal para quienes buscan una escapatoria de la realidad.

La relevancia de esta historia radica en su capacidad para mezclar el humor con la fantasía, ofreciendo una mirada única a las relaciones interpersonales en un contexto extraordinario. La vida de Julieta, llena de desafíos y personajes excéntricos, refleja la búsqueda de conexión en un mundo que a menudo parece caótico.

En definitiva, Café para criaturas nocturnas no solo es una novela entretenida, sino también una reflexión sobre la aceptación y la diversidad, todo ello aderezado con un toque de magia y un buen café. Una obra que invita a reír y a reflexionar sobre lo que significa ser diferente en un mundo que a menudo no lo entiende.

**Ficha del libro**

| **Editorial** | **Género** | **Año de edición** | **ISBN** | **Idioma** |

| AUTOR-EDITOR | Fantástica, ciencia ficción | 2026 | B0HCZB5TF5 | Español |