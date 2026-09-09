Alerta amarilla por fuertes vientos, lluvias, nevadas y Zonda en nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 9 de septiembre de 2026 una serie de alertas amarillas por fenómenos meteorológicos adversos que afectarán a nueve provincias argentinas.

Las advertencias incluyen fuertes vientos, viento Zonda, nevadas persistentes y lluvias de variada intensidad, con posibles interrupciones momentáneas de actividades cotidianas y riesgos para la circulación vial, especialmente en zonas cordilleranas y patagónicas.

Alertas por vientos fuertes y Zonda en el noroeste y Cuyo

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en sectores de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más elevados.

Además, el SMN activó una alerta amarilla por viento Zonda que impactará zonas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. Este fenómeno se caracterizará por vientos con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h. El Zonda puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas, con posibles complicaciones para la salud y la seguridad vial.

Nevadas en la Patagonia y lluvias en Chubut

En el extremo sur del país, se mantiene una alerta amarilla por nevadas en Santa Cruz y Tierra del Fuego. El SMN anticipa nevadas persistentes de variada intensidad. En zonas cordilleranas de Santa Cruz se esperan acumulados de entre 10 y 20 centímetros de nieve (valores que podrían superarse de manera puntual), mientras que en la meseta las precipitaciones sólidas oscilarían entre 5 y 10 centímetros. En Tierra del Fuego, las nevadas —acompañadas de vientos del sur— podrían acumular entre 5 y 15 centímetros. En las zonas más bajas no se descarta precipitación en forma de lluvia.

Por su parte, la provincia de Chubut se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias. Se prevén precipitaciones de variada intensidad con valores acumulados de entre 10 y 20 mm durante el período de vigencia del aviso, pudiendo ser superados de forma local. En las zonas más elevadas no se descarta la caída de nieve.

Pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado. Se espera un ambiente fresco a templado, ventoso y con cielo parcialmente nublado el resto del día. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 10 °C y la máxima alcanzará los 19 °C.

El SMN recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar precauciones en rutas y caminos de montaña, y atender las indicaciones de las autoridades locales ante la evolución de estos fenómenos. Las alertas amarillas indican la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades, por lo que se aconseja planificación y prudencia.