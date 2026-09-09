Hutíes de Yemen denuncian ataques aéreos de fuerzas saudíes y tensiones en Oriente Medio

FOTO: Hutíes de Yemen reportan ataques de fuerzas con apoyo saudí y otras noticias de Oriente Medio

Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, informaron que fuerzas respaldadas por Arabia Saudí llevaron a cabo múltiples ataques aéreos durante la noche en varias provincias del país. Esta ofensiva se produce tras los recientes ataques hutíes contra instalaciones petroleras en Arabia Saudí, que dejaron a decenas de personas heridas y generaron incendios en diversas instalaciones.

Por otro lado, medios de comunicación estatales en Irán reportaron que fuerzas iraníes atacaron varios petroleros y dos barcos estadounidenses en represalia por los ataques de Estados Unidos a buques iraníes el martes. El Centro Británico de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) recibió informes sobre la actividad militar en el norte del golfo Pérsico y el golfo de Omán, aunque no pudo confirmar si hubo víctimas.

En un contexto diferente, un funcionario israelí anunció que el consulado británico en Jerusalén cerrará en un plazo de 30 días, como respuesta a la decisión del Reino Unido de prohibir el comercio con asentamientos en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel. Este cierre se suma a las tensiones diplomáticas entre ambos países.

Respuestas internacionales a la escalada en Yemen

El portavoz hutí, Nasruddin Amer, comunicó que se registraron 32 ataques aéreos en las provincias de Taiz, Hodeida, Jawf y Marib. Aunque no se reportaron daños inmediatos, este conflicto se ha intensificado, especialmente tras que 73 personas resultaran heridas en ofensivas hutíes contra Arabia Saudí.

La embajada de Estados Unidos en Yemen subrayó que el gobierno "legítimo" del país tiene derecho a defenderse y a poner fin a la amenaza de los hutíes. La ONU también ha expresado su preocupación, advirtiendo que los ataques de los hutíes amenazan con ampliar el conflicto y poner en riesgo a los civiles. Turquía, por su parte, instó a los hutíes a cesar sus acciones agresivas.

Desarrollo de la situación en el estrecho de Ormuz

En Corea del Sur, se llevaron a cabo protestas contra el posible despliegue de tropas estadounidenses en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial. Los manifestantes pidieron al gobierno surcoreano que no se involucre en lo que consideran una guerra de agresión liderada por Estados Unidos.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha adoptado una postura dual, combinando acciones económicas y militares para abordar la situación en la región. Su administración ha instado a Corea del Sur a participar en la seguridad del estrecho, lo que ha generado tensiones con Irán, que ha advertido sobre "consecuencias graves" si se produce un despliegue militar surcoreano.