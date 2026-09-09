Falleció Chiche Gelblung, figura clave del periodismo argentino y de la televisión

FOTO: Murió Chiche Gelblung, uno de los periodistas más influyentes y polémicos de la televisión argentina

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El periodista y conductor Chiche Gelblung falleció este miércoles a los 82 años, tras más de cinco décadas de carrera que lo posicionaron como una figura central de la radio y la televisión argentina, donde destacó por su estilo provocador y su capacidad de denuncia.

Gelblung había permanecido internado en terapia intensiva desde el 12 de mayo, en seguimiento de complicaciones tras una intervención cardíaca, habiendo recibido dos stents luego de un infarto en el pie debido a problemas circulatorios.

Samuel "Chiche" Gelblung nació el 7 de octubre de 1944 y construyó una de las trayectorias más relevantes y reconocibles del periodismo argentino, destacándose en gráfica, radio y televisión. Fue en este último medio donde se consolidó como una personalidad que marcó su época, con un estilo directo y a menudo polémico, convirtiéndose en una referencia en periodismo policial y de actualidad.

Su nombre se asocia históricamente a programas como "Memoria", uno de los más emblemáticos de los años noventa, que combinaba investigación, entrevistas y un enfoque editorial controvertido. Este ciclo alcanzó altos niveles de audiencia, pionero en narrativas sobre casos policiales y debates sociales, a veces con un tono amarillista, en su paso por Canal 9, América TV, Crónica TV y Radio del Plata.

También fue conductor de programas como "Hola Chiche", "70.20.HOY", "Chiche en vivo" y "Polémica en el bar", además de mantener una fuerte presencia radial en Radio Del Plata, Radio 10 y Crónica TV.

Entre los momentos más recordados de su carrera, se destaca la difusión de imágenes inéditas de la intimidad familiar de Alfredo Yabrán, que había adquirido por 40 mil dólares, pero que finalmente no emitió tras un pedido de la familia. Sus investigaciones sobre corrupción y narcotráfico en los años noventa, así como sus acaloradas discusiones con políticos y figuras del espectáculo, marcaron su estilo confrontativo. Un ejemplo fue su famoso cruce con Guillermo Moreno, a quien le gritó: "¡Conmigo no vas a guapear, Moreno!".

Chiche tuvo enfrentamientos notorios con otras figuras como Moria Casán, acumulando peleas a lo largo de los años, e incluso le dedicó un informe titulado "Moria, la movilera: el ocaso de una diva". Su más reciente conflicto fue con el presidente Javier Milei, quien lo visitó durante una internación y terminó en enemistad tras una entrevista.

En sus últimos años, Gelblung continuó al frente de programas en Crónica TV y participó en debates políticos en canales de noticias, a pesar de múltiples internaciones por neumonía, insuficiencia renal y problemas cardiovasculares entre 2023 y 2026.

En noviembre de 2023, fue hospitalizado de urgencia por insuficiencia renal, recibiendo la visita de Milei, y a pocos días del alta, ya regresó a la televisión. En abril de 2026, reveló que le habían colocado dos stents tras una descompensación, pero semanas después fue internado nuevamente por complicaciones circulatorias.

"Esto no es joda", "A mí me gusta preguntar lo que otros no preguntan", "No hago periodismo para caer bien" son solo algunas de las frases que lo caracterizaron, manteniendo su notoriedad incluso con un estilo que bromeaba sobre temas sensibles.