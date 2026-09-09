Los últimos días de Chiche Gelblung: su internación y legado en el periodismo argentino

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El mundo del espectáculo argentino se encuentra de duelo tras la confirmación de la muerte del legendario periodista argentino Samuel "Chiche" Gelblung, a sus 82 años. Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el periodista se encontraba internado en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de dificultades respiratorias.

De acuerdo con la información que trascendió, el presentador había cumplido con su trabajo hasta este lunes previo a su sorpresiva internación. Gelblung contaba con un proyecto audiovisual, por lo que el cuadro habría sido inesperado y sería parte de su patología de base.

En junio, Chiche Gelblung estuvo internado un mes en terapia intensiva

El periodista había sido hospitalizado en el mismo establecimiento por una trombosis en el tobillo y, una semana después, su cuadro se agravó cuando atravesó un problema respiratorio y un cuadro febril.

El motivo del ingreso al centro médico fue una descompensación sufrida en su domicilio luego de la primera intervención que se realizó a principios de mayo pasado con un cuadro que motivó nuevos estudios y seguimiento permanente por parte del equipo médico.

En ese entonces, el equipo médico tomó la decisión de internarlo en la Unidad de Terapia Intensiva por complicaciones cardiovasculares y requirió la colocación de dos stents. El periodista estuvo internado desde el 18 de mayo hasta el 12 de junio, el día que recibió el alta.

El propio Gelblung había hablado públicamente sobre su cuadro de salud y reconoció que atravesó un momento delicado tras la colocación de dichos stents. En esa instancia, los profesionales de la salud le habían recomendado reposo, aunque el periodista retomó rápidamente su actividad laboral habitual.

A los pocos días, el 17 de junio, para ser exactos, ingresó nuevamente al Mater Dei para una "observación" y recibió el alta días después.

"El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso, que diga ‘estás jorobado’", había comentado el propio comunicador.

A su vez, había recordado el momento en el que se preparó mentalmente para perder un pie, si eso significaba que podía estar mejor: "Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio, lo perdía".