Liberaron a detenido por el crimen del policía López: "La decisión fue apresurada y contradictoria"

El fiscal Juan Pablo Baños confirmó que apelará la decisión del juez Guillermo Lanfranco Pari, quien dispuso el cese de la prisión preventiva y otorgó la libertad con restricciones a Agustina Amarilla, una de las dos personas detenidas e imputadas por el asesinato del policía Eduardo Damián López, ocurrido durante la final de la Liga Cañadense de Fútbol en Carcarañá. De esta manera, uno de los dos acusados quedó en libertad mientras continúa la investigación.

Baños cuestionó la resolución judicial y consideró que fue “apresurada” y contradictoria con lo dispuesto en la audiencia imputativa del pasado 3 de julio. Según explicó, en aquella instancia el juez había otorgado a la Fiscalía un plazo de cuatro meses, hasta el 29 de octubre, para reunir mayores elementos que permitieran acreditar la autoría y participación de los dos detenidos en el ataque que terminó con la muerte del agente.

“Nos sorprende la decisión porque entendemos que fue apresurada y contradictoria con lo que había resuelto dos meses atrás”, sostuvo Baños. El fiscal explicó que durante este período se tomaron numerosas entrevistas y se trabajó sobre algunas dudas planteadas por la defensa respecto de la identificación realizada por personal policial de la comisaría de Carcarañá. Sin embargo, esos nuevos elementos no fueron considerados suficientes por el magistrado para mantener la prisión preventiva.

En cuanto al papel que habría desempeñado Amarilla en el ataque, el fiscal señaló que, de acuerdo con los testimonios de efectivos policiales, habría sido quien empujó el hierro que ya se encontraba incrustado en la cabeza de López. Según esta hipótesis investigativa, el elemento había sido colocado previamente por el otro acusado, quien permanece detenido y podría solicitar también una audiencia de revisión de su prisión preventiva.

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El crimen ocurrió durante la final de la Liga Cañadense en Carcarañá y la investigación apunta a un violento ataque protagonizado, según la Fiscalía, por hinchas del Club Cremería. El caso generó una fuerte conmoción y derivó además en severas sanciones contra la institución deportiva. En paralelo, continúa vigente una recompensa de 25 millones de pesos destinada a obtener información que permita avanzar en el esclarecimiento del homicidio.

Consultado sobre si la recompensa había generado un mayor aporte de información, Baños reconoció que los resultados estuvieron por debajo de las expectativas. “Esperábamos más personas que se presenten o que escriban”, explicó. Algunas personas se comunicaron con la Fiscalía, fueron convocadas para brindar su testimonio, pero finalmente no concurrieron. Para el fiscal, el hecho de que hubiera una gran cantidad de personas presentes durante el ataque hace que la cantidad de aportes recibidos resulte llamativamente baja.

“¿Es miedo, es pacto de silencio? No sabemos”, admitió Baños al ser consultado sobre las posibles razones por las que los testigos no se presentan. El funcionario remarcó que la investigación continúa y que también podrían surgir nuevas evidencias que permitan fortalecer la acusación. La normativa procesal, explicó, contempla la posibilidad de revisar las medidas cautelares cuando aparecen elementos nuevos o sobrevinientes.

De esta manera, la Fiscalía recurrirá ante la Cámara la decisión que permitió recuperar la libertad de Amarilla, aunque bajo restricciones, mientras el otro imputado continúa detenido. “Vamos a apelar”, confirmó Baños, quien insistió en que el objetivo del Ministerio Público es continuar reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades en el asesinato de Eduardo Damián López.

Entrevista de Hernán Funes.