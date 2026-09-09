Gabriel Levinas recordó a Chiche Gelblung: "Tenía una capacidad creativa enorme"

Chiche Gelblung murió a los 82 años y la noticia generó repercusiones en el mundo del periodismo y los medios. A lo largo de una extensa trayectoria, se convirtió en una figura reconocida por su estilo directo, sus investigaciones y una particular manera de abordar las noticias.

En diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, Gabriel Levinas recordó algunos de los momentos que compartió con Gelblung y destacó especialmente su creatividad. “Tenía una capacidad creativa enorme, tenía además una libertad pocas veces vista”, sostuvo al repasar la personalidad profesional del periodista.

Levinas también recordó una de las características que, según su mirada, mejor definían a Gelblung: la capacidad de encontrar una noticia donde otros no la veían. “Chiche tenía olfato con la noticia como nadie”, afirmó, y señaló que muchas veces lograba abordar un mismo tema desde un ángulo diferente al resto de los medios.

Entre las anécdotas que mencionaron apareció una entrevista realizada a un especialista en pulpos durante la época en que el famoso pulpo Paul se había convertido en una atracción por sus supuestas predicciones mundialistas. Según relató, Gelblung comenzó a hacerle preguntas y, al comprobar que la entrevistada no podía responderlas, decidió terminar la charla al aire.

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También recordó el uso del detector de mentiras en televisión y algunas de las entrevistas más polémicas de Gelblung. En ese sentido, Levinas sostuvo que el periodista tenía una particular capacidad para llevar las situaciones al límite y que, justamente por eso, en algunas oportunidades fue criticado por sus métodos.

Más allá de su carácter fuerte, Levinas destacó otro aspecto de Gelblung: su costado personal. “Era un tipo que era una buena persona, solidario con sus amigos, que enseñaba”, afirmó. Y contó que, pese a las formas que podía tener frente a otras personas, también era capaz de ayudar a alguien entregándole todo lo que tenía en el bolsillo.

Para cerrar, Levinas definió a Gelblung como “un hacedor, un animal de trabajo”, y remarcó su capacidad para entretener y sorprender. “Él tenía imaginación”, insistió, al destacar una cualidad que, según parecía, no siempre abunda en el periodismo.

Entrevista de Alberto Lotuf.