FOTO: Conductor multado por manejar borracho en la autopista Riccheri sin cinturón ni seguro

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) – La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) impuso una severa multa a un conductor que manejaba mientras consumía cerveza en la autopista Riccheri, además de no contar con el cinturón de seguridad, el seguro y la VTV actualizados.

El incidente ocurrió en el kilómetro 15,5 de la autopista Riccheri, durante un operativo de fiscalización llevado a cabo por el organismo, que detuvo al conductor para verificar su documentación.

Durante el control, los agentes se percataron de que el hombre circulaba bebiendo cerveza y había dejado la lata en la puerta del auto. Al ser interrogado sobre su consumo, respondió que había tomado "un poco".

Se le realizó un test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo con 2,56 g/L de alcohol en sangre, según confirmaron desde la agencia Noticias Argentinas.

Además del resultado positivo en el test, se evidenció que el conductor carecía de seguro, no tenía la Revisión Técnica Obligatoria (VTV) al día, no llevaba el cinturón de seguridad y no portaba la identificación del vehículo, lo que constituyó una serie de infracciones graves.

Como consecuencia de estas faltas, se decidió inhabilitar su Licencia Nacional de Conducir, quedando a cargo de la Justicia determinar la duración de la sanción. Asimismo, el hombre deberá afrontar una multa superior a los $5,5 millones por la acumulación de infracciones.

Este caso se inscribe en un operativo que la ANSV realizó el domingo a la madrugada en ambas direcciones de la autopista Riccheri, donde se controlaron 2.744 vehículos y se sancionaron a 110 conductores, de los cuales 90 dieron positivo en el test de alcoholemia.