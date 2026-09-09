Supermiércoles de Champions: Liverpool-Atlético de Madrid y Napoli-Arsenal, los platos fuertes

FOTO: Liverpool y Atlético, un partidazo de miércoles (Foto: Europa Press)

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La Champions League tendrá este miércoles una jornada cargada de partidos, con seis encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase liga.

Entre los principales atractivos aparecen Liverpool-Atlético de Madrid y Napoli-Arsenal, dos cruces que prometen concentrar buena parte de la atención.

También se destacan los debuts de Barcelona ante Feyenoord y Paris Saint-Germain, el último campeón, frente a Slovan Bratislava.

Además, jugarán Stuttgart-Viking (Noruega) y Sporting de Lisboa-Galatasaray.

La programación oficial de UEFA confirma los seis encuentros para este miércoles.

Miércoles 9/9:

Stuttgart - Viking a las 13:45

Barcelona - Feyenoord a las 13:45

PSG - Slovan Bratislava a las 16

Napoli - Arsenal a las 16

Liverpool - Atlético Madrid a las 16

Sporting Lisboa - Galatasaray a las 16