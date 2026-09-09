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Supermiércoles de Champions: Liverpool-Atlético de Madrid y Napoli-Arsenal, los platos fuertes

En una jornada con seis partidos, válidos por la primera fecha del certamen, también se destacan Barcelona-Feyenoord y PSG-Slovan Bratislava. El detalle completo.

09/09/2026 | 10:09Redacción Cadena 3

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Liverpool y Atlético, un partidazo de miércoles (Foto: Europa Press)

FOTO: Liverpool y Atlético, un partidazo de miércoles (Foto: Europa Press)

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La Champions League tendrá este miércoles una jornada cargada de partidos, con seis encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase liga.

Entre los principales atractivos aparecen Liverpool-Atlético de Madrid y Napoli-Arsenal, dos cruces que prometen concentrar buena parte de la atención. 

También se destacan los debuts de Barcelona ante Feyenoord y Paris Saint-Germain, el último campeón, frente a Slovan Bratislava

Además, jugarán Stuttgart-Viking (Noruega) y Sporting de Lisboa-Galatasaray.

La programación oficial de UEFA confirma los seis encuentros para este miércoles.

Miércoles 9/9:

Stuttgart - Viking a las 13:45

Barcelona - Feyenoord a las 13:45

PSG - Slovan Bratislava a las 16

Napoli - Arsenal a las 16

Liverpool - Atlético Madrid a las 16

Sporting Lisboa - Galatasaray a las 16

Lectura rápida

¿Qué se jugará este miércoles en la Champions League? Se jugarán seis encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase liga.

¿Quiénes son los principales equipos que se enfrentan? Los partidos destacados son Liverpool-Atlético de Madrid y Napoli-Arsenal.

¿Cuáles son los debuts que se destacan? Barcelona debuta ante Feyenoord y Paris Saint-Germain se enfrenta a Slovan Bratislava.

¿Qué otros partidos se jugarán? También jugarán Stuttgart-Viking y Sporting de Lisboa-Galatasaray.

¿Cuál es la hora de inicio de los partidos? Los partidos comienzan a las 13:45 y 16:00.

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