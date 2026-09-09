Supermiércoles de Champions: Liverpool-Atlético de Madrid y Napoli-Arsenal, los platos fuertes
En una jornada con seis partidos, válidos por la primera fecha del certamen, también se destacan Barcelona-Feyenoord y PSG-Slovan Bratislava. El detalle completo.
09/09/2026 | 10:09Redacción Cadena 3
FOTO: Liverpool y Atlético, un partidazo de miércoles (Foto: Europa Press)
La Champions League tendrá este miércoles una jornada cargada de partidos, con seis encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase liga.
Entre los principales atractivos aparecen Liverpool-Atlético de Madrid y Napoli-Arsenal, dos cruces que prometen concentrar buena parte de la atención.
También se destacan los debuts de Barcelona ante Feyenoord y Paris Saint-Germain, el último campeón, frente a Slovan Bratislava.
Además, jugarán Stuttgart-Viking (Noruega) y Sporting de Lisboa-Galatasaray.
La programación oficial de UEFA confirma los seis encuentros para este miércoles.
Miércoles 9/9:
Stuttgart - Viking a las 13:45
Barcelona - Feyenoord a las 13:45
PSG - Slovan Bratislava a las 16
Napoli - Arsenal a las 16
Liverpool - Atlético Madrid a las 16
Sporting Lisboa - Galatasaray a las 16
Lectura rápida
¿Qué se jugará este miércoles en la Champions League? Se jugarán seis encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase liga.
¿Quiénes son los principales equipos que se enfrentan? Los partidos destacados son Liverpool-Atlético de Madrid y Napoli-Arsenal.
¿Cuáles son los debuts que se destacan? Barcelona debuta ante Feyenoord y Paris Saint-Germain se enfrenta a Slovan Bratislava.
¿Qué otros partidos se jugarán? También jugarán Stuttgart-Viking y Sporting de Lisboa-Galatasaray.
¿Cuál es la hora de inicio de los partidos? Los partidos comienzan a las 13:45 y 16:00.