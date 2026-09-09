La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 9 de septiembre.
El sorteo número 41352 de La Previa se realizó el miércoles 9 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2294, correspondiente a A primera (Cementerio). Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41352 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 9 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2294, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2294
2° 0640
3° 6921
4° 5766
5° 1630
6° 2727
7° 5514
8° 1808
9° 1079
10° 0426
11° 0598
12° 8672
13° 8185
14° 0252
15° 2199
16° 7014
17° 2502
18° 8715
19° 7562
20° 8626
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41352 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 9 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2294.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Cementerio).
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados incluyen 2294, 0640, 6921, entre otros.