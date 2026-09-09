FOTO: Cuatro policías de Neuquén imputados por el fallecimiento de un hombre en un procedimiento

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) – Cuatro efectivos de la policía de Neuquén han sido imputados por el deceso de un hombre durante un procedimiento en el hospital Horacio Heller en noviembre del año pasado. Según la acusación, los policías actuaron dentro de un procedimiento legítimo, pero la fuerza utilizada excedió los límites permitidos.

Los agentes Gino Edgardo Facci, Marcelo Alejandro Orellana, Tomás Francisco Ontiveros y Milton Félix Adrián Torrico enfrentan cargos por homicidio simple con exceso en el cumplimiento de un deber. La fiscalía argumenta que su intervención en el procedimiento fue responsable de las lesiones que llevaron a la muerte de José Galeano.

El juez Luciano Hermosilla, al formular la acusación, indicó que otros dos agentes no serían imputados por el momento, aunque se mantienen bajo observación. Además, el magistrado declaró el caso como complejo y estableció un año para la investigación. Aunque la fiscalía solicitó la suspensión de los efectivos, el juez decidió no avalar la medida, aunque sí ordenó un cambio en sus funciones.

También se dictó una prohibición de contacto entre los imputados y testigos del caso.

El caso

Los hechos se produjeron el 18 de noviembre de 2025 en el Hospital Heller, donde la víctima ingresó con un cuchillo en la mano. Según la fiscalía, Galeano, bajo el efecto de drogas, golpeó puertas y ventanas, pidiendo ayuda y afirmando que lo querían matar, lo que llevó a un policía a solicitar refuerzos.

Los policías Facci y Orellana llegaron armados y lograron que Galeano soltara el cuchillo. Orellana desarmó al hombre y lo derribó para reducirlo. Sin embargo, posteriormente, Galeano fue colocado en el suelo, donde recibió el peso de varios policías sobre su torso y espalda, lo que provocó fracturas en sus costillas.

Otros policías, como Torrico y Ontiveros, también participaron en la reducción, manteniendo a Galeano boca abajo y esposado. La fiscalía detalló que el hombre fue trasladado en esa posición, solicitando ayuda porque no podía respirar.

Galeano estuvo pidiendo atención médica durante quince minutos hasta que perdió el conocimiento. A pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar, falleció. La autopsia reveló un traumatismo cerrado grave de tórax, fracturas bilaterales de costillas y neumotórax, lo que resultó en la perforación de un pulmón y posterior insuficiencia respiratoria.