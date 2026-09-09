Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 9 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 17° y una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en 57% y la visibilidad es de 10000 m. El viento sopla a 3 m/s desde el noreste.

El clima hoy miércoles 9 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se esperan precipitaciones durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para mañana, jueves 10 de septiembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 20° con cielo despejado. El viernes 11, la mínima será de 12° y la máxima de 16°, con cielo nublado. El fin de semana, se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 9° y máximas de 13°.