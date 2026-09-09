FOTO: Córdoba: un hombre imputado por agredir a una mujer en una sala de espera

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) – Un hombre ha sido imputado en la provincia de Córdoba tras ser acusado de agredir a una mujer en una sala de espera y proferir insultos en la vía pública. La violenta acción ocurrió el pasado 3 de septiembre por la tarde dentro de un centro asistencial de Río Tercero, donde la víctima fue atacada por un hombre de 65 años, quien le lanzó un objeto que impactó en su abdomen.

Después del ataque, en la vía pública, el imputado continuó con la agresión verbal, dirigiendo expresiones discriminatorias hacia la mujer, en relación a su identidad de género, según lo informado por el Ministerio Público Fiscal provincial.

Las lesiones sufridas por la víctima, certificadas por un médico policial, requirieron tres días de curación e inhabilitación laboral.

Tras la denuncia presentada, se inició una investigación por parte de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero, bajo la dirección del Fiscal Nicolás Torres, quien llevó a cabo diversas diligencias. Con la declaración de la víctima, el testimonio de una testigo presencial, la constatación de personal de la Patrulla Preventiva que acudió al lugar, el certificado médico y los registros de tres cámaras de seguridad del establecimiento, se logró verificar la mecánica del suceso e identificar al imputado.

En las últimas horas, se realizó la detención del agresor, quien ha sido imputado como presunto autor del delito de lesiones leves calificadas por odio a la identidad de género de la víctima.