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Premios Docentes 2026: Buenos Aires celebra la innovación en el aprendizaje escolar

El galardón "Docentes de la Ciudad 2026" fue otorgado en reconocimiento a proyectos que fomentan el aprendizaje de niños y adolescentes en la capital.

09/09/2026 | 12:46Redacción Cadena 3

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Premios Docentes 2026: Buenos Aires celebra la innovación en el aprendizaje escolar

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Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El Gobierno porteño llevó a cabo una ceremonia en el Teatro Colón donde se reconoció a los maestros con el premio "Docentes de la Ciudad 2026" por sus innovadores proyectos orientados a mejorar el aprendizaje de niños y adolescentes. El evento fue presidido por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien destacó la importancia del esfuerzo y el compromiso en la educación.

"Estamos reafirmando el rumbo de la educación que queremos, donde el esfuerzo vale y el compromiso importa. Capacitarse, exigirse y buscar la excelencia educativa hacen la diferencia", expresó el alcalde durante la emotiva entrega de premios, que contó con la presencia de alumnos y docentes.

En el marco del plan "Buenos Aires Aprende", la convocatoria estuvo dirigida a equipos docentes de escuelas públicas y privadas de la Ciudad. Se establecieron dos categorías: "Ejes prioritarios", que abarca Lengua y Matemática, Bienestar socioemocional y Educación inclusiva; y "Menciones especiales", centradas en la Protección digital infantil y el Presentismo estudiantil.

"Esto es una demostración de cuánto nos importa poner en valor el desempeño docente. Reconocer a quienes trabajan en equipo y se animan a pensar propuestas nuevas es fundamental. Ahí es donde se construyen mejores trayectorias y más oportunidades reales de aprendizaje", agregó Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña. Además, instó a los estudiantes a "nunca dejar de mirar hacia adentro y saber que son capaces de aprender todo el tiempo".

Los proyectos premiados, seleccionados entre 15 finalistas, recibieron un apoyo económico de $10 millones cada uno. Asimismo, se otorgaron $5 millones a dos iniciativas relacionadas con la protección digital infantil y el presentismo estudiantil. Estos fondos están destinados a la expansión o mejora de los proyectos, así como a la compra de materiales pedagógicos o capacitación docente, con una rendición de gastos a realizarse en los próximos seis meses.

"Exigir es confiar, evaluar y corregir es enseñar y poner límites es cuidar, es abrazar al otro. Por eso instalamos discusiones como la del uso del celular en el aula, para que el aprendizaje volviera a estar en el centro de la escena. Hoy, 7 de cada 10 chicos empezaron a prestar más atención y a vincularse mejor. Porque la salud emocional, la cultura del orden y el respeto por las reglas es también parte de la educación que estamos construyendo", manifestó Jorge Macri.

En la semana previa a esta ceremonia, se aprobó una ley que establece la incorporación de la sala de 3 años a la enseñanza obligatoria, un paso importante para fortalecer el aprendizaje de los niños.

Lectura rápida

¿Qué evento se realizó en Buenos Aires?
Se llevó a cabo la ceremonia de premiación "Docentes de la Ciudad 2026" para reconocer proyectos innovadores en educación.

¿Quiénes participaron en la entrega de premios?
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, estuvieron presentes en la ceremonia.

¿Cuánto dinero recibieron los proyectos ganadores?
Los proyectos premiados recibieron $10 millones cada uno, además de $5 millones para iniciativas especiales.

¿Qué ley fue aprobada recientemente?
Se aprobó la ley que incorpora la sala de 3 años a la enseñanza obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es el objetivo del premio?
El premio busca reconocer y fomentar proyectos que mejoren el aprendizaje y las trayectorias educativas de los estudiantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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