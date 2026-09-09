Descubrí el método de decluttering que transforma tu hogar sin estrés

En la actualidad, existen múltiples consejos y métodos de decluttering disponibles en internet, algunos con reglas extensas y otros con guías poco claras. La escritora especializada en el hogar, tras probar diversas estrategias de organización, identificó que las más efectivas son las que son simples, fáciles de seguir y sin estrés. Estas técnicas cuentan con instrucciones claras que pueden explicarse en pocas palabras.

Uno de los métodos más destacados es el decluttering domino, que se basa en el impulso. La clave es encontrar esa primera pieza de dominó. Para comprender mejor esta técnica, la autora decidió implementarla personalmente y buscar la opinión de profesionales en organización familiarizados con el enfoque.

El decluttering domino se centra en limpiar los espacios de tu hogar mediante el impulso en lugar de seguir un plan estratégico. Según Beata Kozlowski, de Tidy Step by Step, "se comienza con una tarea pequeña y genuinamente fácil, y al completarla, esa victoria hace que la siguiente tarea, un poco más grande, parezca posible, y así sucesivamente". Este método se asemeja a una fila de dominós: al derribar el primero, se realiza la mayor parte del trabajo. Por ejemplo, si se limpia un cajón desordenado, esto puede llevar a limpiar el cajón contiguo y luego todo el gabinete. En una hora, la cocina puede lucir diferente, incluso sin haber tomado la decisión inicial de declutarla.

La autora compartió su experiencia al aplicar el método, destacando cómo la sensación de logro tras completar una tarea pequeña puede motivar a abordar otras áreas del hogar. Comenzar con un proyecto sencillo, como organizar un solo cajón, puede desencadenar una cadena de limpieza que transforma el espacio. Este enfoque no solo es efectivo, sino que también ayuda a reducir la sensación de abrumo que a menudo acompaña al decluttering tradicional.

La simplicidad del decluttering domino lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan deshacerse del desorden sin complicaciones. Al enfocarse en pequeñas victorias, se crea un efecto acumulativo que puede llevar a cambios significativos en el hogar. Para aquellos que buscan iniciar este proceso, la recomendación es comenzar con una tarea que se considere fácil y seguir avanzando desde allí.