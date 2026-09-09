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Llega "Alberdi se ve desde la Luna", una gran fiesta con música y cultura comunitaria

El festival tendrá su tercera edición este sábado, con entrada libre y gratuita y una variada propuesta musical. Los detalles.

09/09/2026 | 12:12Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Alberdi, desde arriba: el barrio festejará el próximo sábado.

FOTO: Alberdi, desde arriba: el barrio festejará el próximo sábado.

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El barrio Alberdi volverá a celebrar su identidad con una nueva edición del festival “Alberdi se ve desde la Luna”, que tendrá lugar este sábado 12 de septiembre desde las 18, con entrada libre y gratuita.

La tercera edición del encuentro se realizará en el Espacio Cervecería Córdoba, ubicado en la esquina de Arturo Orgaz y La Tablada, y contará con propuestas musicales de distintos géneros.

La programación incluirá la participación de las murgas Lxs Descontroladxs de Alberdi y Absurda Locura. También habrá folclore de la mano de Amuleto, rock con Bote22as y Algo Más, cumbia con Lucre Ortíz y cuarteto a cargo de Negro Bocha.

Además de la música, el festival tendrá un buffet a precios populares.

Desde la organización también convocaron a quienes asistan a llevar alimentos no perecederos para colaborar con la olla popular de la Cervecería.

El encuentro es organizado por el Centro Vecinal de Alberdi y Belgrano Cultura, con el objetivo de celebrar un nuevo aniversario del barrio a través de la música, la cultura y la participación comunitaria.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebrará en Alberdi? El festival “Alberdi se ve desde la Luna”.

¿Quién organiza el festival? El Centro Vecinal de Alberdi y Belgrano Cultura.

¿Cuándo se llevará a cabo el festival? El sábado 12 de septiembre a las 18.

¿Dónde se realizará el evento? En el Espacio Cervecería Córdoba, en la esquina de Arturo Orgaz y La Tablada.

¿Por qué se celebra este festival? Para conmemorar un nuevo aniversario del barrio a través de la música, la cultura y la participación comunitaria.

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