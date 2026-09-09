Llega "Alberdi se ve desde la Luna", una gran fiesta con música y cultura comunitaria

El barrio Alberdi volverá a celebrar su identidad con una nueva edición del festival “Alberdi se ve desde la Luna”, que tendrá lugar este sábado 12 de septiembre desde las 18, con entrada libre y gratuita.

La tercera edición del encuentro se realizará en el Espacio Cervecería Córdoba, ubicado en la esquina de Arturo Orgaz y La Tablada, y contará con propuestas musicales de distintos géneros.

La programación incluirá la participación de las murgas Lxs Descontroladxs de Alberdi y Absurda Locura. También habrá folclore de la mano de Amuleto, rock con Bote22as y Algo Más, cumbia con Lucre Ortíz y cuarteto a cargo de Negro Bocha.

Además de la música, el festival tendrá un buffet a precios populares.

Desde la organización también convocaron a quienes asistan a llevar alimentos no perecederos para colaborar con la olla popular de la Cervecería.

El encuentro es organizado por el Centro Vecinal de Alberdi y Belgrano Cultura, con el objetivo de celebrar un nuevo aniversario del barrio a través de la música, la cultura y la participación comunitaria.