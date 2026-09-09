Para seguir soñando: Estudiantes recibe a Corinthians en la ida de cuartos de la Copa Libertadores

FOTO: "El Pincha" quiere dar el primer paso rumbo a las semis.

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- Estudiantes de La Plata se mide este miércoles ante Corinthians de Brasil en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la intención de dar un paso decisivo hacia la semifinal, algo que no logra desde hace 17 años.

El encuentro se disputa desde las 21:30 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, con transmisión de Cadena 3 La Plata. El árbitro designado es el uruguayo Esteban Ostojich, acompañado en el VAR por su compatriota Antonio García.

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El equipo de La Plata llega a esta instancia tras eliminar a la Universidad Católica de Chile en octavos de final. En el primer partido, el "Pincha" igualó como local, pero logró una contundente victoria en el partido de vuelta en territorio chileno.

En la fase de grupos, Estudiantes logró avanzar a duras penas, terminando en segundo lugar detrás de Flamengo de Brasil.

En el ámbito local, el equipo atraviesa un momento complicado, ya que en la octava fecha del Torneo Clausura cayó 1-0 ante Vélez, acumulando solo siete puntos y ocupando el decimotercer puesto en la Zona A.

Por su parte, el Corinthians se presentó como el líder de la Zona E, superando a Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay. En octavos, eliminó a Rosario Central, donde se impuso por 1-0 en el global.

Posibles formaciones y detalles del encuentro

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Corinthians: Kauê Camargo; Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Mateuzinho; Allan, André Carrillo; Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaio; Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.



