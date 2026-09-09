La creciente desconfianza en la información del gobierno de EEUU según un nuevo sondeo

WASHINGTON — La desconfianza de los estadounidenses hacia la información proporcionada por su gobierno ha crecido significativamente en los últimos años. Un nuevo sondeo indica que la mayoría de la población manifiesta tener escasa o nula confianza en la información del gobierno federal relacionada con elecciones, política, asuntos exteriores y medio ambiente.

La encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y USA Facts muestra un aumento en la desconfianza desde 2024, que supera incluso los niveles registrados al final del primer mandato del presidente Donald Trump. Esto sugiere que los intentos recientes de desmantelar partes de la burocracia federal podrían haber influido en la confianza pública, especialmente entre los votantes demócratas.

Las preocupaciones se extienden también a la integridad de los resultados electorales. Solo el 34% de los adultos en Estados Unidos expresa una confianza "mucho" o "bastante" en las certificaciones de los resultados electorales, un descenso respecto al 40% que se registró en 2024. Este proceso de certificación, que normalmente es rutinario, se ha visto politizado desde la derrota de Trump en las elecciones de 2020.

La falta de confianza en la información gubernamental ha adquirido un matiz más partidista desde el primer mandato de Trump. "Es bastante difícil confiar en cualquier cosa que se esté comunicando", señala Shannon Ingram, una demócrata de 46 años residente en Maryland, quien critica las recomendaciones sanitarias cambiantes como un ejemplo de información gubernamental poco confiable. "Hay una cantidad significativa de sesgo, y proviene de las personas que están redactando el contenido".

Aproximadamente seis de cada diez adultos en Estados Unidos expresan poca confianza en la información del gobierno federal sobre el medio ambiente, política exterior, elecciones, aborto e inmigración. Este aumento en la desconfianza se ha observado en casi todos los temas desde 2019, con un notable incremento en la educación, que pasó del 37% al 53% en solo un año.

Los cambios en las regulaciones y recomendaciones también han modificado drásticamente las políticas gubernamentales. Recientes decisiones de la Agencia de Protección Ambiental para revocar conclusiones científicas que sustentaban acciones contra el cambio climático han generado controversia. Jeremy Cove, un republicano de 44 años de Missouri, confía en las orientaciones del gobierno de Trump en temas como las vacunas, pero critica su negativa sobre el cambio climático. "Me encanta Trump; voté por él, pero algunas de sus acciones me hacen desconfiar más", afirma.

La encuesta también revela una creciente brecha entre la confianza de republicanos y demócratas en la información del gobierno, ampliándose desde el primer mandato de Trump. Mientras que el 61% de los demócratas manifiestan escasa confianza en la información sobre el presupuesto federal, solo el 42% de los republicanos comparte esa opinión. En temas como la delincuencia, el 60% de los demócratas tiene poca confianza, frente al 32% de los republicanos.

A medida que se acercan las elecciones de noviembre, la preocupación por la exactitud de los resultados electorales se hace más evidente. Menos de la mitad de los adultos en Estados Unidos está "extremadamente" o "muy" preocupada de que el gobierno federal pueda manipular los resultados o presionar a funcionarios electorales estatales. A pesar de que Trump ha reiterado acusaciones de fraude electoral, la confianza en las certificaciones gubernamentales de los resultados electorales sigue siendo baja. Solo el 44% de los demócratas confía en estas certificaciones, una caída desde el 65% en 2024, y solo el 29% de los republicanos comparte una alta confianza en ellas.

La desconfianza generalizada en la información de las campañas políticas también se hace evidente, con solo uno de cada diez adultos indicando que los mensajes de campaña de los partidos se basan en información factual. Kim Murza, una demócrata de Colorado, expresa su preocupación por la erosión de la confianza en el proceso electoral, atribuyéndola a las acciones del gobierno de Trump. "Creo que están haciendo todo lo que pueden para sembrar esa desconfianza en la mente de las personas", concluye.