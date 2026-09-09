FOTO: EANA y UTN lanzan programa de pasantías para estudiantes en navegación aérea

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA)- La Empresa Argentina de Navegación Aérea S.A. (EANA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) han dado inicio al primer programa de pasantías dirigido a estudiantes universitarios avanzados en el ámbito de los servicios de navegación aérea. Esta iniciativa busca establecer un espacio de formación y desarrollo para nuevos talentos profesionales.

Tras la firma del convenio marco realizada meses atrás, un grupo inicial de 18 estudiantes ha comenzado sus actividades presenciales en la sede central de EANA, de un total de 26 incorporaciones que se prevén para las próximas semanas. Las pasantías tendrán una duración de 12 meses y se centrarán en áreas de apoyo técnico y administrativo, sin incluir puestos operativos, según lo publicado en la página web de EANA.

Este programa busca articular la formación académica con la experiencia profesional real, permitiendo la integración de estudiantes de diversas carreras como Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas de Información y la Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Los pasantes han sido asignados a diferentes dependencias corporativas, incluyendo las gerencias de Gestión de Seguridad Operacional y Calidad, Infraestructura, Planeamiento de Espacios Aéreos, Administración y Finanzas, Compras, Operaciones, Recursos Humanos y Sistemas. Con esta colaboración, EANA y UTN fortalecen su relación para satisfacer las demandas tecnológicas y operativas del sector aeronáutico.