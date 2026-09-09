Fórmula 1: Los horarios para seguir a Colapinto, Varrone y Colnaghi en el GP de España en Madrid

FOTO: Colapinto, comparte otro fin de semana con Varrone y Colnaghi en Madrid

EL próximo fin de semana -11.12.13 de septiembre- corren -por última vez, juntos en esta temporada- Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, los tres pilotos argentinos en el máximo nivel de las fórmulas internacionales.

La presencia de los aficionados argentinos apoyando a nuestros pilotos, es muy esperada por los organizadores en Madrid, Franco comparte el póster con Alonso y Sainz Jr.

Será, nada menos, que en la inauguración del ''Madring'', la nueva y espectacular pista de 5.416 mts., enclavada en el entorno urbano de Valdebebas, en el norte de la ciudad de Madrid, España.

Allí, en el marco del Gran Premio de España, se correrá la Ronda 14 de la Fórmula 1, será la Ronda 11 de Fórmula 2 y la Ronda 9 y final de la Fórmula 3 -con tres carreras-.

Con sensaciones positivas, luego de volver a sumar en Italia, Nico Varrone espera otra buena actuación en Madrid

Será la 56ª Edición de este Grand Prix nacional que, luego de 35 años cambia su sede desde Barcelona a la capital del reino español.

Como es natural, todavía no hay marcas ni récords sobre la pista de 22 curvas diseñada por el italiano Jarno Zafelli, el mismo arquitecto que rediseñó el Circuito Internacional Termas de Río Hondo en nuestro país.

Colnaghi ha encontrado el ritmo en la FIA F3 y quiere ser protagonista en Madrid

Con diferencia de 5 horas con nuestro país, aquí, les preparamos una guía completa con el programa de esta nueva presentación de los pilotos argentinos.

Los horarios en Argentina para seguir a Colapinto en F1, Varrone en F2 y Colnaghi en F3 en Madrid, España:

Viernes 11 de septiembre

F3 Práctica Libre -45'' minutos- 04:55 hs. CON COLNAGHI

F2 Práctica Libre -45'' minutos- 06:05 hs. CON VARRONE

F1 Práctica Libre 1 -60'' minutos- 08:30 hs. CON COLAPINTO

F3 Clasificación 1 -20'' minutos- 13:25 hs. CON COLNAGHI

F3 Clasificación 2 -20'' minutos- 13:55 hs. CON COLNAGHI

F2 Clasificación -30'' minutos- 10:00 hs. CON VARRONE

F1 Práctica Libre 2 -60'' minutos- 12:00 hs. CON COLAPINTO

Sábado 12 de septiembre

F3 Carrera Sprint -16 vueltas- 06:05 hs. CON COLNAGHI

F1 Práctica Libre 3 -60'' minutos- 07:30 hs. CON COLAPINTO

F2 Carrera Sprint -23 vueltas- 09:15 hs. CON VARRONE

F3 Carrera Principal 1 -19 vueltas- 13:00 hs. CON COLNAGHI

F1 Clasificación 11:00 hs. CON COLAPINTO

Domingo 13 de septiembre

F3 Carrera Principal 2 -19 vueltas- 04:45 hs. CON COLNAGHI

F2 Carrera Principal -32 vueltas- 06:25 hs. CON VARRONE

F1 GP de España -57 vueltas- 10:00 hs. CON COLAPINTO

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com, fiaformula2.com y fiaformula3.com, Red Bull Content Pool y Bullet Sport Management. Edición y redacción: Marcelo Cammisa