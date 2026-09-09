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Un baile mortal en Loch Down Abbey: misterio y secretos en Escocia

En 1930, un baile en un hotel escocés se convierte en el escenario de un asesinato que revela oscuros secretos.

09/09/2026 | 10:00Redacción Cadena 3

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Un baile mortal en Loch Down Abbey: misterio y secretos en Escocia

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Escocia, 1930. La emblemática Loch Down Abbey, transformada en un hotel de lujo, vuelve a abrir sus puertas para un baile que promete ser el evento del año. Viejos conocidos se reúnen, pero también resurgen conflictos que parecían olvidados. En este contexto, Alice MacBain, la encargada del hotel y una observadora astuta, se encarga de mantener el orden entre los invitados.

Sin embargo, la celebración se torna trágica cuando, al día siguiente del baile, uno de los huéspedes es hallado muerto en la biblioteca. Este crimen, ejecutado con una precisión inquietante, desata una serie de tensiones entre los presentes. Cada uno de ellos esconde secretos, y las alianzas son tan frágiles como las mentiras que las sustentan.

La novela, que se inscribe dentro del género de la novela negra, combina intriga y terror en una atmósfera cargada de misterio. La autora, cuya habilidad para tejer tramas complejas ha sido reconocida, logra mantener al lector en vilo mientras se desentrañan las motivaciones de cada personaje. La historia no solo se centra en el asesinato, sino que también explora las dinámicas sociales y los conflictos personales que emergen en situaciones de crisis.

La relevancia de esta obra radica en su capacidad para reflejar las tensiones de una época marcada por cambios sociales y la búsqueda de identidad. La ambientación en un hotel exclusivo añade un aire de sofisticación y claustrofobia, donde cada rincón puede ser testigo de secretos inconfesables.

La narrativa de SOLO ASESINATOS EN LOCH DOWN ABBEY invita a los lectores a sumergirse en un mundo donde la apariencia y la realidad chocan, y donde cada personaje puede ser tanto víctima como culpable. En un contexto actual donde el misterio y la intriga siguen cautivando al público, esta novela se presenta como una opción imperdible para los amantes del género.

Ficha del libro:

GéneroNovela negra, intriga, terror
EditorialRBA LIBROS
Año de edición2026
ISBN9788411326094
ISBN digital9791370313333
IdiomaEspañol

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