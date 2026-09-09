Un jugador de Newell's fue detenido tras un confuso episodio con un arma en zona sur

El futbolista de Newell’s Pablo Eloy Altamirano, de 21 años, fue detenido durante la noche del martes tras un confuso episodio con un arma de fuego ocurrido en la zona sur de Rosario.

El procedimiento comenzó alrededor de las 23.45, cuando operadores de las cámaras de seguridad alertaron a la Policía sobre la presencia de dos hombres encapuchados que aparentemente portaban un arma en inmediaciones de bulevar 27 de Febrero al 1400. La denunciante fue una joven de 27 años, aunque no trascendió el motivo original del conflicto, si es que lo hubo.

Según las primeras informaciones, los sospechosos se retiraron del lugar a bordo de un Fiat Pulse Abarth negro. El vehículo fue localizado e interceptado por la Policía de Rosario poco después en la esquina de 27 de Febrero y Colón.

En el automóvil viajaban Altamirano y otro joven identificado como Lucas Gustavo P., de 27 años, señalado inicialmente como el principal implicado en el episodio. La investigación deberá determinar qué participación tuvo cada uno.

Durante la requisa, los agentes secuestraron una pistola semiautomática Bersa BP9FS calibre 9 milímetros. El arma no tenía el cargador colocado ni presentaba cartuchos en la recámara.

Sin embargo, en el procedimiento también fueron incautados un cargador Bersa y cinco cartuchos calibre 9 milímetros, además del automóvil en el que se movilizaban los jóvenes.

En el lugar fue identificada como víctima una mujer de 26 años. Por el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias que originaron el incidente ni sobre el vínculo que mantenía con los detenidos.

Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 2ª de Rosario. La situación procesal de los involucrados dependerá de las medidas que disponga la Fiscalía interviniente.

Altamirano pertenece a Newell’s. Y si bien jugó en la Primera División, actualmente se entrena de manera individual y se encuentra separado del plantel de Reserva. Además, figuraba en la lista de jugadores transferibles. Fuentes del club señalaron a Cadena 3 Rosario que, ya previo a este incidente, la dirigencia buscaba rescindir el contrato del futbolista.

Con información de Hernán Funes.