Chaco: debaten licencia laboral para cuidar mascotas enfermas y por su fallecimiento
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial busca otorgar hasta dos días pagos por enfermedad o cirugía de animales de compañía, y un día adicional en caso de muerte.
09/09/2026 | 09:09Redacción Cadena 3
FOTO: Licencia laboral por mascotas.
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La Legislatura de Chaco debate un proyecto de ley que propone crear una licencia laboral especial para los empleados públicos que deban cuidar a sus mascotas en casos de enfermedad grave o cirugía, o afrontar el duelo por su fallecimiento.
La iniciativa fue presentada por la diputada provincial María Luisa Chomiak y apunta a incorporar este beneficio al régimen de licencias de la Administración Pública chaqueña. En caso de convertirse en ley, alcanzaría a trabajadores de planta permanente y temporaria, así como a contratados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas estatales.
Cómo funcionaría el beneficio
Según el texto del proyecto, los agentes públicos podrían solicitar:
-Hasta dos días hábiles por año, con goce íntegro de haberes, cuando su animal de compañía padezca una enfermedad grave o deba someterse a una intervención quirúrgica que requiera la asistencia presencial de su responsable.
-Un día hábil adicional e independiente por año en caso de fallecimiento de la mascota.
La propuesta se enmarca en el reconocimiento del vínculo afectivo que existe entre las personas y sus animales de compañía, y busca brindar un tiempo razonable para atender situaciones de salud o procesar el duelo sin afectar la estabilidad laboral.
Un debate que crece
La iniciativa se suma a un debate que viene ganando espacio en distintos países de América Latina y Europa, donde se discute el reconocimiento legal del duelo por la pérdida de mascotas y la necesidad de contemplar licencias específicas para estos casos.
En Chaco, el proyecto todavía debe atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. De avanzar, convertiría a la provincia en una de las primeras del país en incorporar este tipo de licencia dentro del régimen de la administración pública.
Las autoridades y los sectores involucrados deberán ahora definir los requisitos de acreditación (como certificados veterinarios) y los Mecanismos de solicitud para que el beneficio pueda aplicarse de manera clara y ordenada.
Lectura rápida
¿Qué propone el proyecto de ley? Crea una licencia laboral especial para empleados públicos que deban cuidar a sus mascotas en caso de enfermedad grave, cirugía o duelo por fallecimiento.
¿Quién presentó la iniciativa? La iniciativa fue presentada por la diputada provincial María Luisa Chomiak.
¿Cuándo se debatirá el proyecto? El proyecto se está debatiendo actualmente en la Legislatura de Chaco.
¿Dónde se aplicaría esta licencia? La licencia se aplicaría en la Administración Pública chaqueña, incluyendo trabajadores de planta permanente, temporaria y contratados.
¿Por qué es relevante este proyecto? Busca reconocer el vínculo afectivo entre personas y mascotas, y brindar tiempo para atender situaciones de salud o duelo sin afectar la estabilidad laboral.