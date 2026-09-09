Chaco: debaten licencia laboral para cuidar mascotas enfermas y por su fallecimiento

La Legislatura de Chaco debate un proyecto de ley que propone crear una licencia laboral especial para los empleados públicos que deban cuidar a sus mascotas en casos de enfermedad grave o cirugía, o afrontar el duelo por su fallecimiento.

La iniciativa fue presentada por la diputada provincial María Luisa Chomiak y apunta a incorporar este beneficio al régimen de licencias de la Administración Pública chaqueña. En caso de convertirse en ley, alcanzaría a trabajadores de planta permanente y temporaria, así como a contratados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas estatales.

Cómo funcionaría el beneficio

Según el texto del proyecto, los agentes públicos podrían solicitar:

-Hasta dos días hábiles por año, con goce íntegro de haberes, cuando su animal de compañía padezca una enfermedad grave o deba someterse a una intervención quirúrgica que requiera la asistencia presencial de su responsable.

-Un día hábil adicional e independiente por año en caso de fallecimiento de la mascota.

La propuesta se enmarca en el reconocimiento del vínculo afectivo que existe entre las personas y sus animales de compañía, y busca brindar un tiempo razonable para atender situaciones de salud o procesar el duelo sin afectar la estabilidad laboral.

Un debate que crece

La iniciativa se suma a un debate que viene ganando espacio en distintos países de América Latina y Europa, donde se discute el reconocimiento legal del duelo por la pérdida de mascotas y la necesidad de contemplar licencias específicas para estos casos.

En Chaco, el proyecto todavía debe atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. De avanzar, convertiría a la provincia en una de las primeras del país en incorporar este tipo de licencia dentro del régimen de la administración pública.

Las autoridades y los sectores involucrados deberán ahora definir los requisitos de acreditación (como certificados veterinarios) y los Mecanismos de solicitud para que el beneficio pueda aplicarse de manera clara y ordenada.