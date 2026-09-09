El acceso a la lectura: clave para fomentar sociedades inclusivas y sostenibles

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) – La sensación de libertad que se experimenta al leer un libro es difícil de describir, pero además, la lectura contribuye a combatir el aburrimiento, impulsa el desarrollo personal y profesional, promueve la conversación y las relaciones, y permite liberar emociones.

Leer es un ejercicio fundamental para mantener un cerebro sano y un eficaz antídoto contra la soledad. Junto con la capacidad de escribir, estas habilidades son esenciales para transitar la escuela, ya que permiten acceder al conocimiento, desarrollar autonomía, participar en la sociedad y ampliar las oportunidades a lo largo de la vida.

Un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas indica que garantizar que todas las personas puedan adquirir y desarrollar estas habilidades sigue siendo un desafío a nivel global. Tras conmemorarse el Día Internacional de la Alfabetización, la UNESCO reitera la importancia de la alfabetización como un derecho humano y una herramienta para construir sociedades más inclusivas y sostenibles.

En Argentina, los desafíos son evidentes. Según datos de UNICEF, los resultados de las pruebas Aprender 2023 revelan que el 34% de los estudiantes de sexto grado no alcanzó un nivel satisfactorio de comprensión lectora, y cerca de 250.000 adolescentes ingresan a la escuela secundaria sin los conocimientos esperados en lectura.

La evidencia demuestra que el acceso a la educación no se limita a garantizar la escolarización, sino que también implica asegurar aprendizajes de calidad que permitan a niños y adolescentes continuar sus trayectorias educativas.

En este contexto, el acceso a libros y materiales que faciliten la lectura se convierte en un elemento crucial de esa cadena de oportunidades, y el papel de la lectura sigue siendo fundamental en los ámbitos educativo, editorial y cultural.