Newell's, en recuperación: solo perdió dos veces en sus últimos 14 partidos

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Desde aquella goleada 5-0 sufrida ante Lanús, Newell’s disputó 14 partidos y mostró una importante recuperación en sus resultados. En ese período, la Lepra perdió solamente dos encuentros: ante Independiente y Defensa.

El equipo rojinegro consiguió seis victorias y seis empates, además de esas dos derrotas. Es decir, sumó puntos en 12 de los 14 partidos que jugó desde aquella caída ante el Granate.

En total, Newell’s obtuvo 24 puntos sobre 42 posibles, lo que representa un 57% de efectividad. Los números reflejan un cambio significativo en el rendimiento del equipo tras aquel duro golpe ante Lanús.