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Newell's, en recuperación: solo perdió dos veces en sus últimos 14 partidos

La Lepra atraviesa una racha positiva desde la goleada sufrida ante Lanús: consiguió seis triunfos y seis empates, con apenas dos caídas. 

09/09/2026 | 07:21Redacción Cadena 3 Rosario

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Newell's durante el Banderazo.

FOTO: Newell's durante el Banderazo.

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Desde aquella goleada 5-0 sufrida ante Lanús, Newell’s disputó 14 partidos y mostró una importante recuperación en sus resultados. En ese período, la Lepra perdió solamente dos encuentros: ante Independiente y Defensa.

El equipo rojinegro consiguió seis victorias y seis empates, además de esas dos derrotas. Es decir, sumó puntos en 12 de los 14 partidos que jugó desde aquella caída ante el Granate.

En total, Newell’s obtuvo 24 puntos sobre 42 posibles, lo que representa un 57% de efectividad. Los números reflejan un cambio significativo en el rendimiento del equipo tras aquel duro golpe ante Lanús.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Newell's tras la goleada ante Lanús? Newell’s mostró una importante recuperación, disputando 14 partidos con solo dos derrotas.

¿Quiénes fueron los equipos que le ganaron a Newell's? Newell’s perdió ante Independiente y Defensa.

¿Cuántos partidos ganó Newell's en ese período? Newell’s consiguió seis victorias y seis empates, sumando puntos en 12 de los 14 partidos.

¿Cuántos puntos obtuvo Newell's en total? Newell’s obtuvo 24 puntos sobre 42 posibles, lo que representa un 57% de efectividad.

¿Qué reflejan los números sobre el rendimiento del equipo? Los números reflejan un cambio significativo en el rendimiento del equipo tras la derrota ante Lanús.

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