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Rosario tendrá un miércoles fresco y sin lluvias

La jornada comenzará con 9 grados y alcanzará los 18 durante la tarde. Se espera cielo parcialmente nublado, vientos leves del noreste y una suba térmica para el jueves, cuando la máxima llegará a 22°.

09/09/2026 | 06:47Redacción Cadena 3 Rosario

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Cielo nublado en Rosario.

FOTO: Cielo nublado en Rosario.

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Rosario amaneció este miércoles con 11,2 grados, cielo cubierto y una humedad del 72%. La jornada se presentará con nubosidad variable y sin lluvias, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 18.

Durante la mañana y la tarde se espera cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la noche continuará la nubosidad. El viento soplará del noreste y luego del este, a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El jueves llegará con un ascenso de temperatura, con una máxima de 22 grados. Para los días siguientes se prevé un descenso térmico: 16° el viernes, 11° el sábado y 13° el domingo, con una nueva recuperación hacia el comienzo de la próxima semana.

Lectura rápida

¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual en Rosario es de 11,2 grados.

¿Qué se espera para la jornada de hoy? Se espera nubosidad variable sin lluvias y temperaturas entre 9 y 18 grados.

¿Cómo estará el clima el jueves? El jueves se espera un ascenso de temperatura con una máxima de 22 grados.

¿Qué temperaturas se pronostican para el fin de semana? Se pronostican 16° el viernes, 11° el sábado y 13° el domingo.

¿Cuál será la velocidad del viento hoy? El viento soplará a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

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