Rosario tendrá un miércoles fresco y sin lluvias

Rosario amaneció este miércoles con 11,2 grados, cielo cubierto y una humedad del 72%. La jornada se presentará con nubosidad variable y sin lluvias, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 18.

Durante la mañana y la tarde se espera cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la noche continuará la nubosidad. El viento soplará del noreste y luego del este, a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El jueves llegará con un ascenso de temperatura, con una máxima de 22 grados. Para los días siguientes se prevé un descenso térmico: 16° el viernes, 11° el sábado y 13° el domingo, con una nueva recuperación hacia el comienzo de la próxima semana.