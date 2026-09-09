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Murió un chico de 17 años tras chocar su moto contra un auto en Villa Icho Cruz

Un joven perdió la vida en el acto al impactar la Honda Titán que conducía con un Chevrolet Meriva. El siniestro ocurrió en Ruta 14 y Chajarí.

09/09/2026 | 07:17Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Así quedaron los vehículos tras el violento choque.

FOTO: Así quedaron los vehículos tras el violento choque.

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Un joven de 17 años falleció la noche de este martes en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Villa Icho Cruz, en el valle de Punilla.

Según el parte oficial, el siniestro se produjo cuando la motocicleta Honda Titán 150 cc que conducía el menor colisionó con un automóvil Chevrolet Meriva, manejado por un hombre de 54 años.

El impacto tuvo lugar en la intersección de la Ruta Provincial 14 y la calle Chajarí. De inmediato se hizo presente un servicio de emergencias que constató el fallecimiento del motociclista en el lugar del hecho.

Hasta el momento no se informaron más detalles sobre el estado del conductor del automóvil ni sobre las condiciones de la vía al momento del accidente.

Las autoridades continúan con las actuaciones de rigor y se espera el resultado de las pericias correspondientes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un joven de 17 años falleció en un accidente de tránsito.

¿Quiénes estuvieron involucrados? El accidente involucró a un motociclista y un conductor de un Chevrolet Meriva.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió la noche de este martes.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la intersección de la Ruta Provincial 14 y la calle Chajarí en Villa Icho Cruz.

¿Por qué se están realizando pericias? Las autoridades continúan con las actuaciones de rigor y esperan el resultado de las pericias correspondientes.

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