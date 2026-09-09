Milei nombró a Lucas Portela Lacanette como Vicepresidente de Parques Nacionales

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) – El presidente Javier Milei ha nombrado a Lucas Horacio Portela Lacanette como Vicepresidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, un organismo que opera bajo la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de ministros, "por un período de ley".

La designación fue formalizada mediante el Decreto 960/2026, que fue firmado por el mandatario y por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Este decreto fue publicado el miércoles en el Boletín Oficial y se hizo accesible a través de la Agencia Noticias Argentinas. Portela Lacanette sustituye en su cargo a Pablo Leandro Ciocchini, quien había presentado su renuncia.

Asimismo, el Decreto 961/2026 anunció el nombramiento del abogado Fabio Augusto Francardi como Vocal del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, también bajo la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Este nombramiento se realizó a propuesta del Ministerio de Defensa y será efectivo "por un período de ley". Francardi ocupará el puesto que dejó vacante Facundo Partemi.

En otro orden, el Decreto 962/2026 aceptó la renuncia del abogado Juan Bautista Filguera Risso al cargo de Vocal del Directorio de la Administración de Parques Nacionales y designó a María del Pilar González en su lugar, a propuesta de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, "por un período de ley".

Finalmente, el Decreto 963/2026 designó a Carolina Villarreal Calo como Vocal del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, tras aceptar la renuncia del abogado Sebastián Christian Martello al cargo.