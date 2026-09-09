Murió Chiche Gelblung: adiós a un ícono que revolucionó el periodismo argentino

El periodismo argentino está de luto. Samuel "Chiche" Gelblung murió este miércoles a los 82 años en el Sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado en terapia intensiva a causa de una trombosis en la pierna.

La complicación derivó de una reciente caída, sumada a intervenciones médicas como la colocación de un stent para intentar estabilizar su cuadro.

Iráscible, irónico, mordaz y con una astucia genial para captar el pulso popular, Gelblung construyó una carrera de más de cincuenta años que transformó las reglas del oficio.

Nacido en el barrio porteño de Villa Devoto el 7 de febrero de 1944, comenzó su camino mediático en la revista Gente antes de cumplir los 20 años. Sin pasar por las aulas universitarias, su verdadero postgrado fue la calle y las redacciones. Apenas a los 25 años cubrió en el terreno la Guerra de los Seis Días, demostrando una audacia que lo llevaría rápidamente a convertirse en jefe de redacción del célebre semanario. De esa época dorada de la gráfica quedó inmortalizada una de sus máximas más controversiales: "Nunca dejes que la realidad te arruine una buena nota".

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Durante la década de 1990 dio el gran salto a la televisión y la radio, masificando un sello personal inconfundible. Al frente del recordado programa Memoria, irrumpió en la pantalla chica mezclando periodismo de investigación, misterio y lo bizarro. Desde la histórica "autopsia al extraterrestre" para desmitificar el caso Roswell hasta cámaras ocultas a falsos videntes, Gelblung manejó como nadie el lenguaje del espectáculo y el impacto audiovisual.

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Su pasión por la primicia y el terreno nunca disminuyó con la edad. En marzo de 2022, con 78 años, no dudó en viajar a Europa del Este para cubrir en la primera línea la invasión de Rusia a Ucrania para la señal Crónica TV. De ese viaje quedó grabado el emotivo instante en que soldados ucranianos, sin reconocerlo, lo confundieron con un refugiado y le ofrecieron alimento y abrigo en la frontera.

Con su partida, los medios despiden a una figura irrepetible, creador de una escuela propia que desafió los límites del espectáculo y la información.