FOTO: Hallan restos de una recién nacida en un basural de Caleta Olivia y se investiga el caso

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) – Se investiga el hallazgo de restos de una recién nacida en un basural de Caleta Olivia, donde un perro abrió una bolsa negra y un transeúnte descubrió a la bebé en su interior. Este hecho ha generado gran conmoción en la comunidad.

El descubrimiento tuvo lugar en las calles Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir, en la provincia de Santa Cruz. Una mujer que pasaba por el área notó la presencia de un feto dentro de una bolsa que el animal estaba revolviendo. De inmediato, se comunicó con las autoridades, lo que llevó a un operativo por parte de la Comisaría Segunda y equipos de Criminalística.

Los primeros análisis confirmaron que se trataba de una bebé con un rango de 37 a 40 semanas de gestación, según reporta el medio La Opinión Austral. Además, se informó que el cuerpo presenta lesiones compatibles con fauna animal, lo que ha suscitado aún más inquietud sobre las circunstancias de su fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Hospital Zonal "Padre Pedro Tardivo" para la realización de una autopsia, mientras que el caso quedó bajo la responsabilidad del juez Marcos Pérez Soruco, del Juzgado de Instrucción Penal N°1. Este magistrado ha ordenado una serie de medidas para determinar cómo llegó el cuerpo de la niña a ese lugar.

Con el objetivo de obtener más información, se ha solicitado el análisis de las cámaras de seguridad cercanas y se están realizando entrevistas con los vecinos del área. Además, se han emitido alertas a los hospitales locales para que reporten la posible llegada de una mujer con signos de haber dado a luz recientemente o de haber sufrido un aborto.