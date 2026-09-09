Derribaron otro búnker en Villa Banana: "Ya hay menores detenidos con la nueva ley penal juvenil"

Un nuevo búnker fue derribado este martes en Villa Banana, en el marco de los operativos contra puntos de venta de drogas en Rosario. El lugar tenía una particularidad que complicaba la investigación: contaba con tres ingresos, ubicados sobre Lima, Servando Bayo y Amenábar, según explicó el secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira al móvil de Cadena 3 Rosario.

Con este procedimiento, ya son 140 los búnkers derribados en la provincia y 82 en la ciudad de Rosario. El funcionario también se refirió a la banda que operaba en el lugar y señaló que había menores involucrados, en un contexto atravesado por la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

“Ya hay menores detenidos en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario”, afirmó Pereira, quien destacó que la provincia cuenta con infraestructura para aplicar las distintas medidas contempladas por la nueva normativa. “La provincia está en infraestructura preparada con todo el abanico de posibilidades que esta ley ofrece”, sostuvo.

El secretario de Seguridad explicó que el nuevo régimen contempla alternativas que van más allá del alojamiento en comisarías o unidades penitenciarias. “Hay un montón de medidas previas tendientes a la recuperación del menor, a aislamiento del menor, a la posibilidad de recuperación, al control en sectores que no tienen que ver exclusivamente con las comisarías o con el servicio penitenciario”, detalló.

Informe de Fernando Carrafiello.