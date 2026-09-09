Ben Shelton sorprende a Alcaraz en el US Open y pone en jaque un récord de Del Potro

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- El tenista estadounidense Ben Shelton (8°) logró una sorprendente victoria en la madrugada de este miércoles al derrotar al español Carlos Alcaraz (2°) en un partido emocionante que lo llevó a las semifinales del US Open, poniendo en peligro una marca del argentino Juan Martín del Potro.

En un encuentro que duró 4 horas y 28 minutos, Shelton se impuso con un marcador de 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7). Esta victoria marca su segunda aparición en semifinales de un Grand Slam, habiendo sido la primera en 2023 cuando el serbio Novak Djokovic lo eliminó en sets corridos en una dura contienda.

Además, este triunfo le otorga a Shelton la posibilidad de convertirse en el nuevo número 4 del mundo, lo que añade más emoción a su carrera. En la siguiente instancia, se enfrentará a su compatriota Frances Tiafoe (11°), quien también tuvo un partido complicado, superando al estadounidense Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(6).

Estos resultados generan una nueva dinámica en el torneo, ya que los tenistas estadounidenses están desafiando la tendencia reciente donde los europeos dominaron 87 de los últimos 88 torneos de Grand Slam. La única excepción fue la memorable victoria de Del Potro en el US Open 2009, donde se coronó campeón tras vencer al suizo Roger Federer.

La competencia en el US Open continuará este miércoles con los últimos partidos de cuartos de final. En el primero, programado para las 15:00, se enfrentarán el belga Alexander Blockx (28°) y el ruso Karen Khachanov. Posteriormente, a las 20:30, el alemán Alexander Zverev (1°) se medirá con el neerlandés Botic van de Zandschulp.