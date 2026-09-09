FOTO: Recapturan a "Camboya" Peloc, el peligroso delincuente que estaba prófugo en Salta

Jonatan Jordán Peloc, apodado "Camboya", fue recapturado tras varios meses en fuga en la provincia de Salta. Su escape ocurrió en abril de este año, cuando logró evadirse de la Alcaidía General junto a otro recluso.

La detención se produjo el pasado martes, como lo informó el fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz. Peloc está imputado por el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio.

El operativo de captura tuvo lugar en las inmediaciones del dique Campo Alegre, en La Caldera, donde se hallaba en compañía de un hermano. Este hecho fue destacado en un comunicado del Ministerio Público Fiscal provincial, según datos proporcionados por la Agencia Noticias Argentinas.

La investigación estuvo a cargo de un grupo liderado por el Comisario Mario Cortez y personal del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI), que depende del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Desde la fuga en abril, se realizó un trabajo exhaustivo que incluyó análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones y otras diligencias, que permitieron identificar a personas cercanas al prófugo, quienes participaron en su evasión y en su permanencia en la clandestinidad.

Este entorno de cómplices fue detenido e imputado, lo que facilitó la captura de Peloc en las últimas horas. Se prevé que se lleve a cabo en breve la audiencia de formalización de la investigación penal en su contra.

La fuga de Peloc se produjo el 4 de abril, cuando él y otro recluso treparon un muro del establecimiento, accedieron a los techos y emprendieron la huida. Debido a su peligrosidad, el Gobierno de Salta había ofrecido una recompensa de $10 millones para quienes pudieran brindar información sobre su paradero.